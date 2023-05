Les États-Unis s'inquiètent des mesures "punitives" prises par la Chine à l'encontre des entreprises américaines

Les groupes d'affaires ont mis en garde contre l'augmentation du recours aux interdictions de sortie du territoire par la Chine, la surveillance accrue des sociétés de diligence raisonnable et la formulation vague de la nouvelle loi chinoise sur le contre-espionnage, qui interdit le transfert de toute information liée à la sécurité nationale et élargit la définition de l'espionnage.

M. Burns, qui s'exprimait par liaison vidéo avec le groupe de réflexion Stimson Center à Washington, a déclaré que la législation pourrait "mettre en péril" les chercheurs universitaires, les professeurs et les journalistes, et rendre illégales les activités banales et la diligence raisonnable nécessaires pour que les entreprises puissent prendre des décisions commerciales rationnelles.

Si vous mettez cela en parallèle avec certaines des mesures punitives que le gouvernement de Pékin a prises récemment à l'encontre de plusieurs entreprises américaines, nous sommes très inquiets", a déclaré M. Burns, avant d'ajouter : "Nous avons l'intention d'avoir un débat approfondi sur la question : "Nous avons l'intention d'avoir une discussion approfondie avec le gouvernement à ce sujet.

"Nous pensons que les entreprises américaines ne devraient pas être intimidées par le gouvernement et qu'elles ne devraient pas être ciblées principalement parce qu'il existe des différences politiques et des différences de concurrence dans les relations entre les États-Unis et la Chine", a ajouté M. Burns.

La société américaine Mintz Group, spécialisée dans le contrôle préalable des entreprises, a déclaré à la fin du mois de mars que les autorités avaient perquisitionné son bureau de Pékin et arrêté cinq employés locaux. Le ministère chinois des affaires étrangères a déclaré en temps utile que Mintz était soupçonné de s'être engagé dans des opérations commerciales illégales. La police a visité le bureau de Bain & Co à Shanghai et a interrogé le personnel, a déclaré la société américaine de conseil en gestion la semaine dernière.

La Chine a également déclaré qu'elle allait procéder à un examen de la cybersécurité des produits vendus dans le pays par le fabricant américain de puces mémoire Micron Technology Inc, dans le contexte des mesures prises par les États-Unis pour interdire l'accès de la Chine aux technologies de pointe en matière de puces.

Le dirigeant chinois Xi Jinping a mis l'accent sur la sécurité nationale depuis son entrée en fonction en 2012, alors que la suspicion à l'égard des États-Unis et de leurs alliés s'accroît, mais cet accent contraste avec le message de Pékin selon lequel il s'ouvre aux investissements et aux voyages à l'étranger après être sorti de l'isolement de certaines des restrictions les plus strictes du monde en matière de COVID-19.

M. Burns a déclaré que de nombreuses entreprises étrangères retardaient la réalisation d'investissements importants jusqu'à ce qu'elles puissent constater une certaine cohérence dans le message de la Chine.

Il a indiqué qu'il avait averti les entreprises américaines de respecter scrupuleusement une loi américaine interdisant l'importation de marchandises en provenance de la région chinoise du Xinjiang, en raison de préoccupations liées au travail forcé des Ouïghours et d'autres minorités ethniques musulmanes.

"Ne vous approchez pas de la ligne de démarcation de cette loi particulière. Respectez-la en tous points", a déclaré M. Burns.

M. Burns a toutefois indiqué que la Chine et les États-Unis avaient besoin d'une plus grande stabilité dans leurs relations et que les restrictions imposées par la Chine dans le cadre du programme COVID et la diminution du nombre de visas accordés signifiaient que seuls 350 étudiants américains environ étudiaient dans ce pays.

"Nous avons assisté à un découplage de nos sociétés au cours des trois dernières années. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas intelligent", a déclaré M. Burns.