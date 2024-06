Les actions asiatiques ont chuté et les rendements obligataires ont augmenté en raison de la nervosité de l'inflation jeudi, tandis que la chute du yen au-delà de 160 pour un dollar a poussé les cambistes à s'attendre à ce que le Japon intervienne pour le stabiliser.

Le dollar a atteint son plus haut niveau en six semaines face à la livre sterling et au kiwi et, à 160,7 yens, il s'est échangé juste à côté du pic de 38 ans atteint jeudi. Les secteurs en plein essor des marchés financiers étaient particulièrement vulnérables à l'inquiétude et les contrats à terme sur le Nasdaq ont chuté de 0,5 %.

Les actions du fabricant de puces Micron Technology ont chuté de 8 % dans les échanges après les heures de bureau aux États-Unis, car il a atteint plutôt que dépassé les attentes élevées en matière de revenus. Le Nikkei japonais a chuté de 1 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,5 %, les pertes les plus importantes ayant été enregistrées en Australie, où les actions sensibles aux taux d'intérêt ont chuté à la suite des données publiées mercredi, qui ont fait apparaître une hausse surprise de l'inflation.

"L'inflation australienne se situe actuellement aux niveaux les plus élevés des pays développés", a déclaré Ryan Felsman, économiste principal chez CommSec, le marché évaluant à nouveau les risques de nouvelles hausses.

Les rendements des obligations d'État australiennes à trois ans ont bondi de 18 points de base mercredi, après l'accélération de l'inflation à un niveau record de six mois en mai, et ont encore augmenté de 10 points de base jeudi à 4,21 %, suivant une vente de nuit des bons du Trésor américain.

Les marchés de swaps évaluent à 40 % la probabilité que la banque centrale australienne augmente ses taux de 25 points de base en août, contre environ 10 % avant la surprise de l'inflation.

Les rendements des obligations d'État australiennes à dix ans sont supérieurs aux rendements américains à dix ans pour la première fois depuis février et le dollar australien est resté stable face à la hausse généralisée du dollar américain dans le reste du monde.

La surprise de l'inflation australienne fait également suite à un bond tout aussi inattendu de l'inflation canadienne et a mis les marchés dans l'expectative en attendant la prochaine lecture de la mesure préférée de l'inflation américaine par la Réserve fédérale, vendredi.

Plus tard dans la journée de jeudi, le PIB américain, les chiffres de la confiance en Europe, un discours du gouverneur adjoint de la banque centrale australienne et une décision sur les taux en Suède seront au centre de l'attention avant le premier débat présidentiel américain.

SURVEILLANCE DU YEN

Sur les marchés des changes, les rendements américains ont soutenu le dollar, qui a atteint un plus haut de deux mois de 106,13 contre un panier de devises mercredi.

L'indice du dollar est en hausse de 1,3 % sur le mois et de près de 1,5 % sur le trimestre, les attentes de réduction des taux aux États-Unis ayant été repoussées par une inflation tenace et des données économiques solides.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont augmenté de 8 points de base au cours de la nuit et de 3 points de base supplémentaires à Tokyo pour atteindre 4,343%, soit une augmentation de 15 points de base pour le trimestre jusqu'à présent.

Après avoir chuté pendant la nuit, le dollar néo-zélandais a encore perdu 0,1 % pour atteindre son plus bas niveau en six semaines, à savoir 0,6069 $, et la livre sterling a atteint son plus bas niveau en six semaines, à savoir 1,2613 $.

Le yen, qui a chuté à son plus bas niveau historique de 171,79 pour un euro mercredi, était fragile à 171,57 en Asie et à 160,7 pour un dollar, il était plus faible que les niveaux qui ont provoqué l'intervention japonaise en avril et en mai.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré qu'il ne ferait pas de commentaires sur les niveaux jeudi, mais a réaffirmé que le gouvernement était préoccupé par l'impact de la baisse du yen sur l'économie et qu'il surveillait de près le marché des devises.

Le yen est la devise la moins performante du G10 cette année, avec une baisse de 12 % par rapport au dollar. Le glissement renforce la pression sur la Banque du Japon pour augmenter les taux d'intérêt de près de zéro et desserrer son emprise sur le marché obligataire avec la spéculation d'un mouvement augmentant les rendements japonais à 10 ans de 4 points de base à 1,06%.

Sur les marchés des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont baissé de 0,4 % pour atteindre 84,92 dollars le baril, soit une baisse de 3 % pour le trimestre jusqu'à présent. L'or a baissé en raison de la hausse des rendements et s'est négocié à 2 297 dollars l'once.

Les contrats à terme sur le blé ont oscillé près de leurs plus bas niveaux en deux mois, en raison des signes d'une bonne récolte aux États-Unis et de l'amélioration des conditions météorologiques en Russie.