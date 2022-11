Les actions et la livre chutent avant le budget britannique

Les échanges ont démarré en dents de scie, l'optimisme concernant les résultats de Siemens et le fait que la Banque centrale européenne pourrait ralentir ses hausses de taux ayant cédé la place aux ventes qui ont frappé Wall street et l'Asie pendant la nuit. [.N][.SS][.T]

Ces ventes ont été motivées par le fait que les décideurs de la Fed ont de nouveau annoncé que les taux pourraient encore augmenter. Cela signifie que le dollar était légèrement plus élevé après une récente chute de 7%, bien que la baisse des rendements de la dette publique en Europe ait suggéré que les marchés obligataires étaient largement indifférents.

La livre sterling est passée de 1,193 $ à 1,1877 $ contre le billet vert dans les premiers échanges à Londres avant un plan budgétaire à 11h30 GMT du nouveau ministre des finances du pays, Jeremy Hunt.

Ce dernier et le premier ministre Rishi Sunak espèrent qu'il rétablira la confiance après que les plans de réduction d'impôts non financés de l'ancien premier ministre Liz Truss aient provoqué une panique générale, envoyé la livre à un niveau historiquement bas et forcé Truss à démissionner après seulement 50 jours en charge.

Bill Campbell, gestionnaire de portefeuille chez DoubleLine, a déclaré que le rebond de la livre au cours du mois dernier signifiait que les réductions de dépenses probables du budget étaient probablement déjà prises en compte, et que l'expérience de la Grande-Bretagne pourrait bien se refléter ailleurs, en particulier avec des récessions imminentes et une crise énergétique en cours.

"Le marché a fondamentalement dit au gouvernement britannique qu'il n'acceptera rien de trop agressif sur le front de la relance budgétaire", a déclaré M. Campbell.

"Il semble que nous nous dirigeons vers un environnement assez risqué", a-t-il ajouté, faisant référence à la probabilité que les pays de l'UE tentent de concentrer leurs emprunts l'année prochaine. "Je pense qu'il est très probable que nous puissions voir certaines répétitions de ce qui s'est passé au Royaume-Uni".

Dans la nuit, en Asie, les signaux sinistres émis par Micron Technology concernant des stocks excédentaires et une demande atone ont fait bondir les actions des fabricants de puces.

À Wall street, des ventes au détail américaines plus fortes que prévu avaient laissé entendre que la Réserve fédérale n'allait probablement pas relâcher sa lutte contre l'inflation.

Cela a alimenté les inquiétudes sur les perspectives économiques, la courbe de rendement du Trésor américain restant profondément inversée dans les échanges à Tokyo et suggérant que les investisseurs se préparent à une récession.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 1,15 %, ses valeurs technologiques ayant glissé de plus de 4 % à un moment donné. Les actions de la Chine continentale ont également reculé, les valeurs vedettes de la région chutant de 0,5 % après avoir enregistré une hausse de 10 % ce mois-ci.

Le Nikkei du Japon a perdu 0,35 % et le Kospi de la Corée du Sud a baissé de 1,4 %, chacun de ces indices étant entraîné par les baisses des grands acteurs du secteur des puces.

Au cours de la nuit, l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index a chuté de 4,3 % après que Micron a déclaré qu'il allait réduire l'offre de puces mémoire et procéder à de nouvelles coupes dans son plan de dépenses en capital.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté de 1,5 %, tandis que le S&P 500 a perdu 0,8 %.

Toutefois, les futures e-mini ont indiqué un certain répit à la réouverture, laissant entrevoir à peine un mouvement sur le Nasdaq ou le S&P.

FED UP

Les traders scruteront également les discours des responsables de la Fed jeudi à la recherche d'indices sur les hausses de taux. Les présidents régionaux de la Fed, Raphael Bostic, Loretta Mester et Neel Kashkari, doivent tous s'exprimer.

Les remarques hawkish des responsables de la Fed pendant la nuit ont ajouté aux doutes sur un changement de politique, avec la présidente de la Fed de San Francisco Mary Daly - jusqu'à récemment l'un des responsables les plus dovish - disant qu'une pause n'était pas envisageable.

Le dollar a baissé de 0,2 % par rapport au yen japonais jeudi, à 139,28, alors qu'il continue de s'échanger autour de son plus bas niveau depuis trois mois. Il a plongé de 3,7 % jeudi de la semaine dernière lorsque les données sur l'inflation des consommateurs américains pour octobre sont apparues inférieures aux attentes.

L'euro a également chuté de 0,14 %, tandis que le dollar australien, sensible au risque, a glissé de 0,4 %. Le yuan chinois s'est affaibli de 0,35 % à 7,126 pour un dollar, car de nouveaux cas de COVID ont fait craindre que les autorités puissent ordonner davantage de fermetures.

Les marchés monétaires donnent 93% de chances que la Fed ralentisse à une augmentation de taux d'un demi-point le 14 décembre, avec une probabilité de 7% d'une autre augmentation de 75 points de base. Les traders voient toujours le taux terminal proche de 5 % d'ici l'été prochain, par rapport au taux directeur actuel de 3,75-4 %.

"Les commentaires de la Fed, comme les chiffres des dépenses résilientes, ont donné peu de réconfort à ceux qui cherchaient un pivot imminent", la prudence imprégnant les marchés en conséquence, a écrit Ted Nugent, économiste à la National Australia Bank, dans une note au client.

Les rendements du Trésor américain à 10 ans se sont légèrement redressés après avoir atteint leur plus bas niveau en six semaines à 3,671 % dans la nuit à Tokyo, pour s'établir à environ 3,72 %, tandis que le rendement à deux ans s'est consolidé près de son plus bas niveau depuis le 28 octobre, à environ 4,37 %.

L'or a glissé de 0,6 % à environ 1 763 $ l'once contre un dollar plus fort.

Le pétrole brut s'est stabilisé en Europe après avoir baissé de plus d'un dollar pendant la nuit, suite à la reprise des expéditions de pétrole russe via l'oléoduc Druzhba vers la Hongrie et alors que l'augmentation des cas de COVID-19 en Chine a pesé sur le sentiment. [O/R]

Le baril de Brent s'est établi à 92,30 $ après avoir glissé sous les 92 $ pendant la nuit, tandis que le baril de West Texas Intermediate (WTI) s'est maintenu à 84,85 $.