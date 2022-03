Les contrats à terme enregistrent des gains provisoires avant le témoignage de Powell.

L'humeur est restée maussade sur les marchés boursiers mondiaux, alors que le pétrole brut Brent a atteint son plus haut niveau depuis près de huit ans et que les prix des métaux se sont redressés après que les sanctions occidentales ont perturbé le transport des produits de base exportés par la Russie.

Les indices de Wall Bourse ont clôturé en forte baisse mardi, les valeurs financières étant les plus touchées, les investisseurs évaluant l'impact des sanctions sévères contre la Russie suite à son invasion de l'Ukraine.

Morgan Stanley a augmenté de 1,0 % dans les échanges de prémarchés, menant les gains parmi les grandes banques après deux jours de fortes baisses. Les actions des sociétés du secteur de l'énergie ont repris leur ascension, les prix du pétrole dépassant les 110 dollars le baril. [O/R]

L'indice bancaire S&P 500 est en baisse de 7 % depuis le début de la semaine, les rendements du Trésor américain ayant chuté dans un contexte de fuite vers les valeurs refuges, tandis que les attentes d'un resserrement agressif de la politique de la Fed semblent s'atténuer. [US/]

M. Powell témoignera à 10 heures ET (1500 GMT) devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis et ses commentaires sur l'économie en près de cinq semaines seront confrontés à une situation qui est devenue nettement plus complexe depuis janvier.

"Les législateurs des deux partis vont l'interroger sur la flambée des prix, les dernières enquêtes auprès des entreprises et les prix de l'énergie suggèrent qu'il y a plus d'inflation dans le pipeline, et pourtant les marchés réduisent les obligations de resserrement", a écrit Marios Hadjikyriacos, analyste principal des investissements chez le courtier en ligne XM dans une note.

"Quelqu'un doit se tromper ici. Nous découvrirons aujourd'hui ce qui effraie vraiment la Fed - l'incertitude géopolitique ou la spirale de l'inflation."

Les traders voient maintenant une probabilité de 5% d'une hausse des taux de 50 points de base par la Fed lors de sa réunion de mars. [IRPR]

La Russie a déclaré que ses forces ont pris le contrôle de la première ville importante, en s'emparant de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, alors que les combats font rage dans le pays. Le Kremlin a déclaré que ses délégations étaient prêtes à organiser un deuxième cycle de négociations avec l'Ukraine.

Des entreprises du monde entier ont annoncé qu'elles rompaient leurs liens avec la Russie - Boeing Co a suspendu l'entretien et l'assistance technique aux compagnies aériennes russes, Apple Inc a cessé de vendre des iPhones et d'autres produits et la grande compagnie pétrolière Exxon Mobil a déclaré qu'elle allait quitter le pays.

À 6 h 20 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 172 points, soit 0,52 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 23,75 points, soit 0,55 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 99 points, soit 0,71 %.

Parmi les autres valeurs, Nordstrom Inc a bondi de 30,9 % après que la chaîne de grands magasins a annoncé des recettes et des bénéfices optimistes pour l'ensemble de l'année.

Hewlett Packard Enterprise a gagné 5,8 % après que la société de matériel informatique a relevé ses prévisions de bénéfices pour l'exercice 22 en raison d'une demande et d'une rentabilité solides.