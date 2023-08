Alors que le marché a pour l'essentiel ignoré la décision du président Joe Biden d'interdire certains investissements technologiques américains en Chine, les investisseurs américains ont déclaré qu'ils craignaient que Pékin ne prenne des mesures de rétorsion ou ne se retire de l'achat de technologies américaines.

Dans le but de protéger la sécurité nationale et d'empêcher les capitaux et l'expertise américains de contribuer à la modernisation militaire de la Chine, Joe Biden a publié cette semaine un décret interdisant certains nouveaux investissements américains en Chine dans des technologies sensibles, notamment les puces électroniques, tout en réglementant d'autres investissements.

Les investisseurs américains n'ont pas été ébranlés par les premières nouvelles, déclarant que les restrictions, à première vue, étaient plus limitées que ce que l'on craignait et qu'il était peu probable qu'elles s'étendent aux investissements passifs dans les actions chinoises cotées en bourse. Mais plusieurs gestionnaires de portefeuille ont déclaré que la plus grande inquiétude était de savoir si la Chine allait riposter, comme elle l'a fait dans le passé.

"Tout dépendra de la manière dont la Chine décidera de réagir. La guerre technologique très importante entre les deux pays est un gros point négatif et l'administration semble essayer de faire cette annonce sans faire trop de vagues avec la Chine", a déclaré Rick Meckler, associé chez Cherry Lane Investments dans le New Jersey.

Le fonds iShares MSCI China Exchange Traded Fund, l'un des plus grands ETF de sociétés chinoises cotées aux États-Unis, a terminé en hausse de 0,7 % jeudi, tandis que le reste de Wall Street est resté stable.

En réponse au décret de M. Biden, le ministère chinois du commerce s'est déclaré "gravement préoccupé" et s'est réservé le droit de prendre des contre-mesures. Certains analystes chinois ont déclaré que les options de Pékin étaient limitées et qu'il était peu probable que la situation s'aggrave.

D'autres estiment toutefois que ce point de vue est trop optimiste.

En mai, la Chine a pris pour cible le fabricant américain de puces Micron Technology après que Washington a imposé une série de contrôles à l'exportation de composants américains et d'outils de fabrication de puces vers la Chine, et les États-Unis ont accusé Pékin de pénaliser d'autres entreprises américaines dans le cadre des tensions croissantes entre les deux puissances économiques mondiales.

"Il est naïf de penser qu'il n'y aura pas de représailles de la part de la Chine", a déclaré Tom Plumb, PDG du fonds commun de placement Plumb Funds. La Chine pourrait restreindre les exportations de terres rares utilisées dans l'électronique grand public, les véhicules électriques et d'autres composants, ou cibler d'autres entreprises technologiques américaines, a déclaré Tom Plumb.

AUTOSUFFISANCE

Les faucons chinois de Washington affirment que les investisseurs américains ont transféré des capitaux et un savoir-faire précieux à des entreprises technologiques chinoises qui pourraient contribuer à renforcer les capacités militaires de Pékin. Pékin, pour sa part, cherche à s'autosuffire dans les conflits technologiques qui s'intensifient, ce qui pourrait également endiguer le flux de capitaux vers les entreprises et les marchés américains.

"Il est évident que cela va mettre la Chine dans une position où elle va essayer de réduire sa dépendance à l'égard des entreprises américaines pour des niveaux de technologie plus élevés", a déclaré M. Plumb.

Les investisseurs américains en capital-investissement et en capital-risque, qui se sont déjà retirés de la Chine, resteront probablement sur la touche en attendant de voir plus clairement comment les règles seront mises en œuvre, a rapporté Reuters mercredi. Certains investisseurs de portefeuille réduisent également leur exposition à la Chine.

Michael Ashley Schulman, directeur des investissements chez Running Point Capital Advisors, a déclaré que certains clients avaient déjà demandé une exposition réduite ou nulle à la Chine par le biais d'actions, d'obligations et d'ETF.

"Après l'annonce du gouvernement, je soupçonne que nous recevrons encore quelques demandes similaires", a-t-il déclaré.

Phillip Wool, co-gestionnaire de portefeuille du Rayliant Quantamental China Equity ETF, a déclaré que les tensions entre les États-Unis et la Chine incitaient les investisseurs à ne pas profiter de la croissance chinoise.

"Le risque le plus important pour les investisseurs est de ne pas investir dans un marché où les valorisations sont si faibles - par rapport à d'autres marchés boursiers et à l'histoire de la Chine - et où il y a de nombreuses entreprises aux fondamentaux solides qui connaissent une croissance rapide. (Reportages de Shashwat Chauhan, Amruta Khandekar, Chibuike Oguh, Laura Matthews, Herbert Lash, Davide Barbuscia ; rédaction de Michelle Price ; édition de Grant McCool)