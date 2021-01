Credit Suisse a confirmé son opinion Surperformance et relevé son objectif de cours de 90 dollars à 110 dollars sur Micron après l’annonce des résultats trimestriels. Ces derniers et les perspectives étant ressortis au dessus des attentes, le bureau d’études a relevé ses prévisions de bénéfice par action de 3,30 dollars à 4 dollars pour 2021 et présenté une estimation de 8,25 dollars pour 2022. Le consensus est de 7,14 dollars.