MICRON : JPMorgan plus optimiste sur la valorisation

JPMorgan a confirmé sa recommandation Surpondérer et relevé son objectif de cours de 85 dollars à 100 dollars sur Micron après l’annonce des résultats trimestriels. « Conformément à nos attentes, Micron constate une forte demande dans le domaine du cloud, des jeux (graphiques) et une demande soutenue/meilleure que la demande saisonnière pour les PC, les smartphones et de l'industrie automobile, ce qui conduit à une amélioration de l'environnement des prix pour les DRAM », explique le bureau d’études. Il s’attend à ce que cette amélioration se poursuive en 2021.