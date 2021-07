MICRON : résultats et perspectives solides

Le fabricant de mémoires informatiques Micron a dévoilé des profits supérieurs aux attentes et des perspectives favorables. Au troisième trimestre, clos début mars, Micron a généré un bénéfice net de 1,735 milliard de dollars, soit 1,52 dollar par action, contre respectivement 803 millions de dollars et 71 cents, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 1,88 dollar supérieur au consensus s'élevant à 1,72 dollar. Le chiffre d'affaires a progressé 36,5% à 7,42 milliards de dollars alors que le marché ciblait 7,22 milliards de dollars.



La demande mémoires, qui permettent de traiter et de stocker des données, a été stimulée par les achats d'ordinateurs et d'autres appareils nécessaires pour travailler et étudier à domicile pendant la pandémie. Leurs prix ont également progressé.



Au troisième trimestre, il vise en moyenne un revenu de 8,2 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté compris entre 2,20 dollars et 2,40 dollars, soit une prévision moyenne de 2,30 dollars. Le marché cible respectivement 7,85 milliards de dollars et 2,17 dollars.