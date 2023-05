Marketmind - La réverbération des banques encadre la décision de la Fed

Les marchés ont finalement compris que le mois de mai pourrait être un peu mouvementé.

Un nouvel écho du stress des actions bancaires de mars, mardi, ainsi que la perspective alarmante de voir le gouvernement américain à court de liquidités dans moins d'un mois ont suffi à sortir les marchés de leur récente léthargie.

Cette réévaluation du risque et de la volatilité implicite s'inscrit dans le cadre de la décision politique cruciale de la Réserve fédérale de mercredi, qui pourrait être la dernière hausse des taux d'intérêt après une campagne de resserrement brutale d'un an.

Bien qu'il y ait eu une légère réévaluation des probabilités de la Fed sur le marché des contrats à terme, il est peu probable que le dernier accès de nervosité des actions bancaires modifie à lui seul la trajectoire de la Fed.

Une nouvelle hausse des taux d'un quart de point mercredi reste la meilleure hypothèse et la Fed réitérera très probablement une position d'attente sur ce qui se passera ensuite - sans s'engager à ce que la hausse de cette semaine soit la dernière.

La barre est encore haute pour justifier les prix du marché à terme de près de 75 points de base de réduction entre la hausse d'aujourd'hui et la fin de l'année.

Un autre vacillement d'un jour dans les actions des banques régionales n'est probablement pas suffisant pour boucler la boucle - même si l'indice KBW des actions des banques régionales a connu mardi sa plus forte baisse journalière depuis le pic du stress bancaire de mars, lorsque First Republic est devenu le dernier créancier à être liquidé, et finalement vendu à JPMorgan.

Les pressions exercées par le gouvernement ne seront probablement pas bien perçues par les décideurs de la Fed. Mardi, un économiste de la Maison Blanche a déclaré que les hausses de taux de la Fed avaient un impact négatif sur le secteur bancaire.

Ce qui pourrait faire pencher la balance du côté de la Fed, c'est la mesure dans laquelle les problèmes bancaires réduisent les prêts à l'ensemble de l'économie. L'enquête trimestrielle de la Fed sur les agents de crédit est attendue la semaine prochaine et les décideurs politiques auront probablement déjà une idée de ce qu'elle indique.

Les signes d'un certain assouplissement d'un marché de l'emploi très tendu pourraient également encourager la Fed à penser que son travail d'augmentation des taux est terminé après cette semaine. Même si le rapport sur l'emploi d'avril n'est pas attendu avant vendredi, les chiffres de mars publiés hier ont montré que le ratio entre les offres d'emploi et les demandeurs d'emploi a chuté pour le quatrième mois consécutif et a atteint son niveau le plus bas depuis octobre 2021.

Les chiffres de l'emploi dans le secteur privé pour avril sont attendus plus tard dans la journée, de même que les enquêtes sur le secteur des services pour le mois.

Une nouvelle baisse des prix du pétrole brut cette semaine, à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois, alimentera également les espoirs de désinflation. Les prix du pétrole ont maintenant baissé de 6% en seulement trois semaines et le recul en glissement annuel est toujours de près de 30%.

Mais ce qui est peut-être aussi important à l'horizon immédiat pour les marchés et la Fed, c'est la manière dont l'impasse sur le plafond de la dette américaine sera résolue, maintenant que la "date X" à laquelle les liquidités du gouvernement s'épuisent et qu'un éventuel défaut de paiement de la dette souveraine se profile a été fixée au 1er juin.

Lundi, le président américain Joe Biden a convoqué les quatre dirigeants du Sénat et de la Chambre des représentants - deux démocrates et deux républicains - à la Maison-Blanche le 9 mai pour les aider à résoudre le problème.

Les rendements des bons du Trésor américain arrivant à échéance vers le mois de juin ont continué à fluctuer. Le rendement du bon du Trésor à deux mois, qui arrive à échéance le 27 juin, a augmenté de 27 points de base pour atteindre 5,254 % mercredi.

Avec la Fed en ligne de mire, la crise du plafond de la dette et le recul des actions bancaires, les obligations du Trésor à plus long terme se sont redressées. Les rendements à deux ans sont revenus à 3,92 %.

Une grande partie de l'Asie étant en vacances, les actions européennes et les contrats à terme de Wall Street étaient en hausse avant l'ouverture des marchés américains.

L'indice VIX de la volatilité implicite est remonté brusquement de son plus bas niveau de 18 mois mardi, mais il reste plus d'un point en dessous des moyennes sur 30 ans.

Alors que la saison des résultats du premier trimestre progresse, les estimations de la baisse annuelle globale des bénéfices du S&P500 continuent de reculer à seulement 1,4 %, contre plus de 5 % il y a un mois - ce qui incite certains à suggérer qu'un deuxième trimestre consécutif de contraction des bénéfices pourrait maintenant être évité.

Ailleurs, il y a eu peu de signes de propagation du stress bancaire du mois de mars aux banques de la zone euro. Les actions de la banque italienne UniCredit ont bondi de 5 %, le créancier ayant revu à la hausse ses objectifs financiers pour l'année après avoir publié des résultats supérieurs aux prévisions.

Et Hindenburg Research, le vendeur à découvert dont les rapports sur les entreprises ont effacé des pans entiers de leur valeur, a critiqué Icahn Enterprises mardi au sujet de ses rapports financiers, ce qui a entraîné une baisse de 20 % des actions de la société de l'investisseur activiste Carl Icahn.

Événements à surveiller mercredi :

* Rapport ADP sur l'emploi dans le secteur privé aux États-Unis, enquête ISM sur le secteur des services en avril.

* Décision, déclaration et conférence de presse du Federal Open Market Committee de la Réserve fédérale américaine.

* Résultats des entreprises américaines : Kraft Heinz, Marathon Oil, MetLife, Qualcomm, Albemarle, Ingersoll Rand, Estee Lauder, Yum ! Brands, CVS Health, Emerson Electric, Mosaic, Congnizant Technology, Atmost Energy, Realty Income, Aquinix, Allstate, ETSY, Eversource Energy, etc.

Graphique : Taux de la Fed, banques régionales américaines et volatilité des marchés - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/mypmoqxzjpr/One.PNG

Graphique : Les risques de défaut de paiement de la dette américaine augmentent - https://www.reuters.com/graphics/USA-DEBT/TREASURY/akveqjeokvr/chart_eikon.jpg

Graphique : Offres d'emploi aux États-Unis - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/zgpobyayevd/jolts.png

Graphique : Les entreprises parlent moins de récession - https://www.reuters.com/graphics/USA-STOCKS/RECSSION/gkvlwqxgapb/chart.png