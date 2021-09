Micron : BPA ajusté plus que doublé au 4e trimestre

Micron Technology a dévoilé mardi soir un bénéfice net ajusté de 2,78 milliards de dollars au titre de son dernier trimestre 2020-21, soit un BPA de 2,42 dollars, plus que doublé (+124%) par rapport à celui de la même période de l'exercice précédent.



Le fabricant de semi-conducteurs basé en Idaho a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer à 37,1%, contre 21,5% un an auparavant, pour des revenus en croissance de près de 37% en rythme annuel, à 8,27 milliards de dollars.



Affichant sur l'exercice un BPA ajusté de 6,06 dollars et des revenus de 27,71 milliards, Micron table pour le trimestre en cours sur des objectifs de 2,10 dollars, à plus ou moins 10 cents près, et de 7,65 milliards, à plus ou moins 200 millions.



