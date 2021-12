Micron : BPA presque triplé au 1er trimestre

Micron Technology a dévoilé lundi soir un bénéfice net ajusté de 2,47 milliards de dollars au titre de son premier trimestre 2021-22, soit un BPA de 2,16 dollars, presque triplé (+177%) par rapport à celui de la même période de l'exercice précédent.



Le fabricant de semi-conducteurs basé en Idaho a vu sa marge opérationnelle ajustée s'améliorer à 35,4%, contre 16,9% un an auparavant, pour des revenus en croissance d'un tiers en rythme annuel, à 7,69 milliards de dollars.



Pointant des 'tendances séculaires puissantes, dont la 5G et l'intelligence artificielle', Micron table pour le trimestre en cours sur un BPA ajusté de 1,95 dollar, à plus ou moins 10 cents près, et des revenus de 7,5 milliards, à plus ou moins 200 millions près.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.