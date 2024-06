Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit : - infrastructures informatiques (36,7%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ; - téléphones et périphériques mobiles (23,4%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ; - supports de stockage (16,4%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ; - autres (23,5%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public. Au 31/08/2023, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (50,2%), Taiwan (17,4%), Chine (14%), Japon (6,4%), Hong Kong (2,1%), Asie-Pacifique (4,8%), Europe (4,4%) et autres (0,7%).

Indices liés S&P 500