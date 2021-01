Micron Technology : La valeur du jour à Walll Street - MICRON a connu une fin d'année meilleure qu'anticipé

Très bien orienté en début de séance, le titre Micron réduit ses gains à +1,63% à 80,40 dollars. Le fabricant de mémoires informatiques a présenté hier soir des profits et perspectives favorables, confirmant les bonnes dispositions du secteur. Cette publication de qualité a poussé plusieurs analystes à être plus optimiste sur la valorisation de la société. Positifs sur Micron, Credit Suisse a confirmé son opinion Surperformance a porté le sien de 90 dollars à 110 dollars et JPMorgan, de 85 dollars à 100 dollars.



Au premier trimestre, clos fin décembre, Micron a généré un bénéfice net de 803 millions de dollars, soit 71 cents par action, contre respectivement 491 millions de dollars et 44 cents, un an auparavant. Le bénéfice par action ajusté est ressorti à 78 cents, supérieur au consensus s'élevant à 68 cents. Le chiffre d'affaires a progressé à 5,77 milliards de dollars contre 5,144 milliards de dollars un an plus tôt. Le marché ciblait 5,66 milliards de dollars.



" Micron a obtenu des résultats financiers exceptionnels au premier trimestre, grâce à une exécution efficace et à une forte demande au niveau des marchés finaux ", a déclaré Sanjay Mehrotra, président et directeur général de Micron Technology.



" Conformément à nos attentes, Micron constate une forte demande dans le domaine du cloud, des jeux (graphiques) et une demande soutenue/meilleure que la demande saisonnière pour les PC, les smartphones et de l'industrie automobile, ce qui conduit à une amélioration de l'environnement des prix pour les DRAM ", explique JPMorgan. Ce type de mémoire représente 70% des revenus du groupe.



Au deuxième trimestre, il vise en moyenne un revenu de 5,8 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté compris entre 68 cents et 82 cents, soit une prévision moyenne de 75 cents. Le marché cible respectivement 5,55 milliards de dollars et 67 cents.