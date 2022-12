Micron Technology : va réduire ses effectifs d'environ 10 % dans un contexte de marché dégradé

Au premier trimestre, clos début décembre, Micron a essuyé une perte nette de 195 millions de dollars, soit 18 cents par action, contre un profit de 2,63 milliards de dollars et 2,04 dollars par action, un an auparavant. La perte par action ajustée est ressorti à 4 cents, soit 3 cents que celle attendue par le consensus. Le chiffre d'affaires a reculé de 46,9% à 4,085 milliards de dollars et Wall Street anticipait 4,13 milliards de dollars.Au deuxième trimestre, il vise en moyenne un revenu de 3,8 milliards de dollars et un résultat par action ajusté compris entre – 52 cents et -72 dollar, soit une prévision moyenne de - 62 cents. Le marché cible respectivement 3,88 milliards de dollars et -29 cents." En raison de l'inadéquation importante entre l'offre et la demande à l'aube de l'année civile 2023, nous prévoyons que la rentabilité restera difficile à atteindre tout au long de cette année " a prévenu la société en amont de la conférence avec les analystes.Dans ce contexte de marché dégradé, Micron a indiqué que les salaires des cadres sont réduits pour le reste de l'exercice 2023. Au cours de l'année civile 2023, le groupe technologique réduira ses effectifs d'environ 10 % par une combinaison de départs volontaires et de réductions de personnels.Les dépenses d'investissement pour l'exercice 2023 sont en outre ramenées dans une fourchette comprise entre 7 et 7,5 milliards de dollars par rapport à l'objectif initial de 8 milliards de dollars et au niveau de 12 milliards de dollars de l'exercice 2022. Cela représente une réduction d'environ 40 % d'une année sur l'autre.