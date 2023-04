Micron déclare que ses activités sont normales en Chine, malgré l'examen du gouvernement

"Les expéditions de produits, l'ingénierie, la fabrication, les ventes et les autres fonctions de Micron fonctionnent normalement", a déclaré la société dans un communiqué.

La semaine dernière, la Cyberspace Administration of China a déclaré qu'elle procéderait à un examen de sécurité des produits de Micron décrochés dans le pays.

Cette décision s'inscrit dans le contexte d'un fossé de plus en plus profond entre les États-Unis et la Chine au sujet de la technologie des puces, qui a laissé des entreprises prises entre deux feux. Micron est le seul acteur américain du marché mondial des puces mémoire et construit une nouvelle usine de 15 milliards de dollars dans le nord de l'État de New York.

Les entreprises chinoises s'efforcent également de pénétrer le marché des mémoires, mais les États-Unis ont restreint l'an dernier les exportations d'outils de fabrication de puces vers le pays. En décembre, les autorités américaines ont ajouté YMTC, le principal fabricant chinois de puces de stockage, à une liste de restrictions commerciales.