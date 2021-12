Micron prévoit des revenus supérieurs aux estimations grâce à une forte demande

Micron Technology Inc a prévu lundi un chiffre d'affaires et des bénéfices pour le deuxième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Bourse, la demande pour ses puces mémoire ayant bondi en raison du passage au travail à distance pendant la pandémie ainsi que des mises à niveau des smartphones 5G et des véhicules électriques.

L'entreprise fabrique à la fois les puces mémoire NAND qui servent le marché du stockage de données et les puces mémoire DRAM qui sont largement utilisées dans les centres de données, les ordinateurs personnels et d'autres appareils. Après la publication des résultats, les actions de Micron ont augmenté de 5,7 % pour atteindre 87,70 dollars dans des échanges prolongés.

La forte demande et la pénurie de puces dans l'ensemble de l'industrie ont également permis à Micron, l'un des plus grands fournisseurs de puces mémoire au monde, de facturer des prix plus élevés pour ses produits.

La société s'attend à ce que le chiffre d'affaires du deuxième trimestre fiscal en cours soit de 7,5 milliards de dollars, plus ou moins 200 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes qui était de 7,27 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. La société prévoit un bénéfice par action ajusté de 1,95 dollar, plus ou moins 10 cents, dépassant les estimations des analystes de 1,86 dollar, selon les données Refinitiv.

Au premier trimestre, Micron a enregistré un chiffre d'affaires de 7,69 milliards de dollars, supérieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 7,67 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. Micron a gagné 2,16 dollars par action sur une base ajustée, dépassant les attentes de 2,11 dollars par action. (Reportage d'Akash Sriram à Bengaluru ; édition par Aditya Soni et David Gregorio)