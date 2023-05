Micron : recul attendu après l'interdiction chinoise

Le fabricant américain de mémoires informatiques Micron n'a pas réussi l'examen de cybersécurité du gouvernement chinois annoncé fin mars. L'Administration du cyberespace de Chine juge que les composants du groupe engendrent des "risques importants pour la sécurité de notre chaîne d'approvisionnement en infrastructures d'information critiques", ce qui aurait une incidence sur la sécurité nationale.



Cette décision intervient alors que la tension ne cesse de se renforcer entre les Etats-Unis et la Chine dans le domaine de la technologie et des semi-conducteurs en particulier. Les États-Unis ont imposé des restrictions à l'exportation de semi-conducteurs avancés et d'équipements pour la fabrication de puces dans le but de freiner les progressions technologiques et militaires de Pékin. Plusieurs pays, dont le Japon et les Pays-Bas ont accepté de faire de même.