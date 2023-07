Micropac Industries, Inc. est engagée dans la conception, la fabrication et la distribution de divers types de circuits microélectroniques, y compris des relais à semi-conducteurs et des contrôleurs de puissance, des composants optoélectroniques et des composants et assemblages de capteurs et d'affichage. Les produits de la société sont utilisés comme composants et assemblages dans une large gamme de systèmes militaires, spatiaux, médicaux et commerciaux, y compris les systèmes d'instrumentation et de navigation des avions, les systèmes satellites, les alimentations électriques, les contrôles électroniques, les ordinateurs, les dispositifs médicaux et les produits à haute température (200 degrés Celsius). Les produits de la société sont soit personnalisés (étant des circuits spécifiques à une application conçus et fabriqués pour répondre aux exigences d'un seul client), soit des composants propriétaires standard. Elle fournit des produits microélectroniques, des capteurs et des écrans, et des produits optoélectroniques, pour inclure des composants et des assemblages qui proposent une large gamme de produits vendus aux marchés industriel, médical, militaire, aérospatial et spatial.