Eiffage, Figeac Aéro, Micropole : les valeurs à suivre demain à Paris -

Le 26 juin 2024 à 18:27 Partager

Argan

"Fin mai, Argan a réceptionné un nouveau site logistique de 4 300 m² sur la commune de Castries, à quelques kilomètres au nord de Montpellier". C'est ce qu'annonce la foncière spécialiste de la logistique, précisant que ce nouveau site est exploité par un acteur de la grande distribution dans le cadre d'un bail de 6 années fermes. Il est notamment dédié à l'activité e-commerce et à la livraison à domicile des particuliers sur l'ensemble de la métropole montpelliéraine et ses plus de 500 000 habitants.



Eiffage

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, SPIE Nucléaire et ABC viennent de signer avec EDF le marché pour la fourniture et l'installation des groupes électrogènes de secours diesel principaux des projets de six réacteurs nucléaires de type EPR2. Le montant du marché est de plus de 900 millions d'euros. Ce marché comprend les études, la qualification, la fabrication, l'installation, les essais et la mise en service de 24 groupes électrogènes de secours diesel de 10 MWe, sur trois sites (Penly, Gravelines et Bugey).



Euroapi

Euroapi annonce avoir conclu avec Sanofi un accord portant sur le financement du plan Focus-27 : le groupe pharmaceutique français investira 200 millions d'euros dans son ex-filiale. L'objectif est de réalisé 75 à 80 millions d'euros de Core EBITDA supplémentaire par an d'ici à la fin 2027, grâce à une offre d'API et de CDMO à plus forte valeur ajoutée, à une empreinte industrielle rationalisée et à des réductions de coûts significatives. Euroapi ajoute que la reprise progressive des livraisons et de la production sur le site de Brindisi est attendue au cours du troisième trimestre.



Figeac Aéro

Sur l'ensemble de l'exercice 2023/2024, clos fin 31 mars 2024, Figeac Aéro a essuyé une perte nette, part du groupe, de 12,2 millions d'euros contre une perte de 18,1 millions d'euros sur l'exercice précédent. L'Ebitda courant ressort en haut de fourchette de l'objectif annuel (entre 50 millions d'euros et 53 millions d'euros) à 52,2 millions d'euros, soit une croissance de 29,6%. Dans le même temps, la marge d' Ebitda courant s'améliore de 140 points de base pour s'établir à 13,2% du chiffre d'affaires.



Graines Voltz

Le spécialiste des semences et des plants de fleurs et de légumes indiquera ses résultats du premier semestre.



Mauna Kea

Mauna Kea Technologies annonce le lancement de sa nouvelle filiale CellTolerance, dédiée à son programme de détection et de traitement des intolérances alimentaires associées au syndrome de l'intestin irritable (SII ou Irritable Bowel Syndrome - IBS en anglais). La medtech annonce l'ouverture de discussions avec des réseaux de cliniques afin d'établir des partenariats stratégiques en vue d'une expansion rapide sur un marché estimé à 1,5 milliard de dollars. Suivra le développement d'outils digitaux et de bases de données permettant de concevoir des solutions d'IA pour les biotech.



Micropole

Le projet d'offre publique de Talan visant les actions de la société Micropole a été déposé le 26 juin auprès de l'Autorité des marchés financiers. Fin mai, Micropole avait indiqué qu'il retenait l'offre de Talan de 3,12 euros par action Micropole. Préalablement à l'ouverture de l'offre, l'AMF publiera un avis d'ouverture et de calendrier de l'offre et Euronext Growth Paris publiera un avis rappelant la teneur de l'offre et précisant le calendrier et les modalités de sa réalisation.



OVHcloud

Le spécialiste européen du cloud rendra compte de son chiffre d'affaires du troisième trimestre.