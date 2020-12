GROUPE

Levallois-Perret, le 17 décembre 2020

Grand Prix Stratégies du Luxe 2020 : WIDE remporte le Bronze dans la catégorie

« Digital / mobile : sites et mini-site » avec Hennessy

WIDE, l'agence digitale de Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, a reçu, au Grand Prix Stratégies du Luxe, le Bronze dans la catégorie « Digital / mobile : sites et mini-site ».

En remportant le Bronze, l'agence WIDE se voit récompenser par Stratégies pour la mise en place de la nouvelle plateforme digitale internationale de la Maison Hennessy www.hennessy.com, disponible pour 140 pays à travers le monde.

Cette plateforme est le bras armé d'une nouvelle stratégie digitale pour la Maison, visant à développer une relation plus directe avec les consommateurs à l'échelle locale, et dans le même temps refléter sa dimension de marque mondiale », explique Benoît Guilbert, directeur de la création de WIDE France.

Une nouvelle stratégie data driven remettant le client au cœur de la réflexion pour générer de l'engagement, à travers de nouveaux parcours, de nouveaux contenus et de nouveaux services.

Un design modulaire, un socle technologique robuste et adaptatif, un moteur de recommandations dynamique et une démarche de connaissance client fondent le socle d'un dispositif capable de s'adapter aux différents contextes et priorités des marchés locaux et à leurs consommateurs.

Nous sommes fiers de cette reconnaissance qui vient récompenser une belle relation entre la Maison et l'agence, l'excellence du travail réalisé, ainsi que l'engagement et l'intelligence collective des équipes de WIDE, se réjouit Antoine de Lasteyrie, directeur général de WIDE France. Cette nouvelle réalisation est à l'image de notre ambition : marier data, design et technologie au service de la performance de l'expérience client ».

Les équipes de la Maison Hennessy et de WIDE œuvrent au quotidien et se challengent pour enrichir et optimiser cette plateforme dans une démarche d'amélioration continue.

WIDE a ainsi permis de valoriser l'image de la Maison Hennessy, fluidifier l'expérience utilisateur, générer de l'engagement à travers une approche personnalisée et développer la connaissance client.

