Micropole : AG 2023 – Rapport de gestion complémentaire du CA à l'AGM – Exercice 2022

RAPPORT DE GESTION COMPLEMENTAIRE PRÉSENTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 23 JUIN 2023

Mesdames, Messieurs,

Chers Actionnaires,

En complément du rapport de gestion que nous avons établi le 6 avril 2023, nous vous présentons un rapport de gestion complémentaire destiné à vous présenter (i) les résolutions proposées par les actionnaires (a) NextStage AM, agissant pour le compte des fonds FIP 2014, FCPI ISF 2016, FIP 2017, FCPI 2017, UFF France, FCPI Cap 2026 et (b) Dorval AM, agissant pour le compte du fonds Dorval Manageurs, représentant ensemble 20,58% du capital (16,87% des droits de vote) et (ii) la position du Conseil d'administration vis-à-vis de ces demandes.

Ces actionnaires sont d'avis que la situation actuelle de la Société est la conséquence de deux dysfonctionnements dans sa gouvernance, à savoir : la composition actuelle du Conseil d'administration et le système des droits de vote double.

1. La composition actuelle du Conseil d'administration

Pour permettre à la Société de faire face avec succès à l'incertitude sur l'environnement économique à court terme et lui donner les moyens de parvenir « à ses ambitions à moyen terme en terme de rentabilité, il leur paraît essentiel d'apporter au Conseil d'administration un regard neuf sur la stratégie ».

Ils demandent donc la désignation de deux nouveaux administrateurs en indiquant que le Conseil d'administration a vocation à jouer un rôle majeur dans la conduite de la stratégie à ce moment important pour la Société dans la mesure où il lui appartient de déterminer les orientations de l'activité de la Société et de veiller à la mise en œuvre, tout en préservant l'intérêt social de la Société.

Ils ont identifié deux candidats, indépendants, qui ont un profil idéal pour apporter au Conseil d'administration une expertise renouvelée sur les sujets stratégiques sur lesquels il va être conduit à délibérer au cours des prochains mois.

Ils indiquent que Monsieur Guillaume Naigeon est un spécialiste des métiers de l'édition de logiciels et des plates- formes Saas avec une expérience significative de la gestion des sociétés cotées. Il bénéficie d'une solide expérience de direction générale, avec des équipes et des clients en France et à l'étranger. Il saura mettre ses compétences au service du Conseil d'administration pour lui permettre de suivre les initiatives de la direction générale de la Société.

Ils indiquent également que Monsieur Grégoire Cabri-Wiltzer est un expert reconnu du monde des affaires, notamment dans le domaine des ressources humaines. Il compte notamment à son actif le succès de la reprise et le redressement de plusieurs entreprises. Il permettra au Conseil de disposer de son approche « Business Oriented », de sa bonne perception des situations complexes, ainsi que d'une très bonne compréhension des enjeux de gouvernance acquises au cours de l'exercice des mandats qu'il exerce au sein de plusieurs conseils et son expertise en matière de ressources humaines.

Ils nous disent encore que l'un et l'autre des candidats administrateurs bénéficient donc d'expertises qui s'avèrent indispensables aujourd'hui pour la Société. La désignation de ces deux nouveaux administrateurs porterait le nombre d'administrateurs de six à huit, ainsi que les statuts de la Société le permettent

Le Conseil d'administration ne partage pas cette opinion.

Le Conseil d'administration exerce effectivement les missions dévolues par la loi et agit en toute circonstance dans l'intérêt social de l'entreprise. Il s'attache à promouvoir la création de valeurs par l'entreprise à long terme en considérant les enjeux sociaux et environnementaux de ses activités. Il propose, le cas échéant, toute évolution statutaire qu'il estime opportune.

La composition actuelle du Conseil reflète des aptitudes, des profils, des compétences suffisamment diversifiés pour évaluer celles des « dirigeants » et être en mesure de s'assurer que la stratégie de la Société est pertinente vis-à-vis de son intérêt social et prend en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

Conformément aux recommandations, le Conseil comporte en son sein au moins deux « membres » indépendants.

