Micropole : AG 2023 – Texte des résolutions avec déroulé

Société Anonyme au capital de 1.454.393,45 euros Siège social : 91/95 rue Carnot - 92 300 Levallois-Perret RCS Nanterre 341 765 295 (la « Société ») TEXTE DU PROJET DE RESOLUTIONS PRESENTEES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 23 JUIN 2023 Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos le 31 décembre 2022 et quitus aux administrateurs ;

Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;

Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées à l'article L. 225- 38 du Code de commerce et approbation desdites conventions ;

Présentation du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise ;

Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2022 ;

Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder au rachat d'actions de la Société dans les conditions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce. Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire Rapport du Conseil d'administration et rapports des commissaires aux comptes concernant les résolutions à caractère extraordinaire ;

Autorisation à donner au Conseil d'administration de réduire le capital par annulation des actions rachetées ;

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue de décider une ou plusieurs augmentations de capital soit par émission d'actions ordinaires de la Société ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires soit par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ;

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'une offre au public ;

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration en vue d'augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires dans le cadre d'un placement privé ;

Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'augmenter le montant des émissions en cas de demandes excédentaires ;

Délégation de compétence consentie au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'augmentation du capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne entreprise établi en application des articles L. 225-129-6 alinéa 1, du Code de commerce et L. 3332-1 et suivants du Code du travail ; Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire Désignation de Monsieur Guillaume Naigeon en qualité d'administrateur pour une durée de six exercices ; (résolution proposée par certains actionnaires)

Désignation de Monsieur Grégoire Cabri-Wiltzer en qualité d'administrateur pour une durée de six exercices ; (résolution proposée par certains actionnaires) Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale extraordinaire Suppression des droits de vote double - Modification corrélative de l'article 23 des statuts de la Société

- Pouvoir pour formalités ; (résolution proposée par certains actionnaires)

Ordre du jour de la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire Pouvoir en vue des formalités. TEXTE DES PROJETS DE RESOLUTIONS De la compétence de l'Assemblée Générale ordinaire Résolution 1 et 2 Approbation des comptes de l'exercice Objet La 1ère et la 2ème résolution vous permettent d'approuver les comptes sociaux puis les comptes consolidés dela Société au 31 décembre 2022. Première résolution (Approbation des comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2022 et quitus) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu : la lecture du rapport de gestion établi par le Conseil d'administration sur l'activité et les opérations de la Société pendant l'exercice clos au 31 décembre 2022 et sur les comptes dudit exercice,

et la lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur l'exécution de leur mission au cours de cet exercice, approuve les comptes sociaux, à savoir le bilan, le compte de résultat et l'annexe arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés, faisant apparaître un résultat positif de 165 545,12 euros ainsi que les opérations traduites dans ces comptes, ou résumées dans ces rapports. En conséquence, elle donne, aux administrateurs, quitus entier et sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice. Deuxième résolution (Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2022) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport de gestion sur l'activité et la situation du Groupe pendant l'exercice 2022 et du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approuve les comptes consolidés comprenant le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi que l'annexe arrêtés le 31 décembre 2022, tels qu'ils lui ont été présentés et qui se soldent par un résultat positif part de Groupe de 887 264 euros, ainsi que les opérations traduites dans ces comptes et résumées dans ces rapports. Résolution 3 Affectation du résultat de l'exercice Objet Par la 3ème résolution, le Conseil d'Administration vous propose d'affecter l'intégralité du bénéfice distribuable de l'exercice clos le 31 décembre 2022, s'élevant à 2 725 965,70 euros, au compte report ànouveau qui s'élèvera désormais du fait de cette affectation de 2 725 965,70 euros. Troisième résolution (Affectation et du résultat de l'exercice clos au 31 décembre 2022) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires et approuvant la proposition du Conseil d'administration,

après avoir constaté que, compte tenu (i) du bénéfice de l'exercice arrêté à 165 545,12 euros, et (ii) du report à nouveau au 31 décembre 2022 de 2 560 420,58 euros, le bénéfice distribuable au titre de l'exercice s'élève à 2 725 965,70 euros, décide d'affecter l'intégralité du bénéfice distribuable de l'exercice clos le 31 décembre 2022 au compte report à nouveau qui s'élève désormais du fait de cette affectation à la somme de 2 725 965,70 euros. L'Assemblée reconnaît en outre, que les montants des dividendes mis en distribution au titre des trois exercices précédents ont été les suivants : En euros Dividendes Exercice 2019 Néant Exercice 2020 Néant Exercice 2021 Néant Résolution 4 Conventions réglementées Objet Au cours de l'exercice 2022, aucune nouvelle convention règlementée n'a été soumise au Conseild'administration. La 4ème résolution vous propose de prendre acte du fait que le rapport spécial du commissaire aux comptes surles conventions réglementées ne fait état d'aucune nouvelle convention. Quatrième résolution (Approbation des conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce et statuant sur ce rapport, prend acte qu'aucune nouvelle convention de ce type n'a été conclue. Résolution 5 Présentation du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise Objet La 5ème résolution a pour objet la présentation du rapport de gestion du Conseil d'administration ainsi que lerapport sur le gouvernement d'entreprise. Cinquième résolution (Présentation du rapport de gestion et du rapport sur le gouvernement d'entreprise) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance (i) du rapport de gestion du Conseil d'administration et (ii) du rapport sur le gouvernement d'entreprise relatif notamment à la composition et au fonctionnement des organes de gestion et de direction, aux règles de gouvernance de l'entreprise et des résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé, prend acte des informations mentionnées dans ces rapports. Résolution 6 Fixation du montant des jetons de présence alloués au Conseil d'administration Objet Cette résolution a pour objet de fixer le montant global annuel des jetons de présence alloués au Conseil d'administration, pour l'exercice en cours, à 90.000 €. Le Conseil d'administration les répartira ensuite entreles administrateurs en fonction de leur participation aux travaux du Conseil d'administration. Sixième résolution (Fixation du montant de la rémunération annuelle globale des administrateurs pour l'exercice 2023) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, après avoir pris connaissance du rapport du Conseil d'administration, décide de fixer pour l'exercice

en cours le montant de la somme fixe annuelle à allouer globalement aux administrateurs en rémunération de leur activité, à la somme de 90.000 euros, à charge pour le Conseil d'administration d'en décider de la répartition. Résolution 7 Rachat d'actions par la Société Objet Comme chaque année, nous vous demandons dans cette résolution d'autoriser le Conseil d'administration à racheter, dans le cadre du programme de rachat d'actions, les actions de la Société selon certaines conditions pour permettre notamment, le cas échéant, l'intervention sur le marché à des fins de régularisation du coursdes actions de la Société. La durée de l'autorisation accordée au Conseil d'administration est de dix-huit mois. Septième résolution (Autorisation à donner au Conseil d'administration de procéder au rachat d'actions de la Société dans les conditions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce) L'Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les assemblées générales ordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du descriptif du programme de rachat d'actions prévu aux articles 241-1 et suivants du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers et conformément aux dispositions du Règlement MAR, autorise le Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour une période de dix-huit mois à compter de la présente Assemblée, conformément aux dispositions des articles L. 22-10-62 et suivants du Code de commerce, , à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la Société dans la limite de 10% du nombre d'actions composant le capital social soit, sur la base du capital actuel, 2.908.786 actions. En application de l'article R. 225-151 du Code de commerce, l'Assemblée Générale décide de fixer le prix unitaire maximum d'achat par action (hors frais et commission) à 3 euros avec un plafond global affecté au programme de 8.726.358 euros, sous réserve des ajustements liés aux opérations sur le capital de la Société qui interviendraient pendant la durée de la validité de la présente autorisation. Cette autorisation met fin à l'autorisation donnée au Conseil d'administration par l'Assemblée Générale mixte du 24 juin 2022 dans sa treizième résolution. Les acquisitions pourront être effectuées en vue de : Intervenir sur le marché à des fins de régularisation du cours des actions de la Société ou d'assurer la liquidité de l'action de la Société par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des

Marchés Financiers ; Conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, de fusion, de scission ou d'apport sans pouvoir excéder la limite prévue par l'article L. 22-10-62 du Code de commerce dans le cadre d'une opération de fusion, de scission ou d'apport ; Assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du Groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou par attribution gratuite d'actions ; Assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la Société par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière dans le cadre de la réglementation en vigueur ; Utiliser les excédents de trésorerie ; Régulariser le cours de bourse de l'action de la Société en intervenant systématiquement en contre- tendance. Les objectifs ci-dessus sont présentés sans préjuger de l'ordre effectif d'utilisation de l'autorisation de rachat, qui serait fonction des besoins et opportunités. L'Assemblée Générale décide, sous la condition suspensive de l'adoption de la huitième résolution ci-dessous que les actions ainsi rachetées pourront être annulées. Ces achats d'actions pourront être opérés par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'administration appréciera, y compris en période d'offre publique dans la limite de la réglementation boursière.