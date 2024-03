Le Conseil d'Administration examinera le projet d'offre et le cas échéant tout projet alternatif, conformément à la loi, et défendra avec vigueur l'intérêt social de Micropole et les meilleurs intérêts de ses salariés, de ses clients, de ses actionnaires et des parties prenantes. Le Conseil d'Administration s'attachera particulièrement à analyser la pertinence industrielle de tout proposition qui lui serait soumise, ainsi que la reconnaissance de la pleine valeur du groupe et de ses équipes.

Disclaimer

Micropole SA published this content on 24 March 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 24 March 2024 22:12:04 UTC.