Micropole : Comptes annuels et Annexe 2021 (extrait du DEU)

4.5.1 Faits marquants

Au cours de l'année 2021, le Groupe MICROPOLE a cédé le fonds de commerce de sa filiale lilloise et la société Micropole Consulting Belgium a acquis la société Tomorrow Services SA au Luxembourg. Par ailleurs, le Groupe a acquis les intérêts minoritaires de la société Chiveo. et a dissolu la société Micropole Luxembourg.

Sur le plan de nos ressources humaines, le turnover a subi une légère hausse d'un peu moins de 4 points passant à 15,36 % contre 11,62 % en 2020.

En 2021, MICROPOLE améliore son niveau d'engagement et obtient la médaille d'argent d'Ecovadis, une agence indépendante de notation extra-financière spécialisée dans l'évaluation de la performance RSE sur 4 thématiques (social, environnement, éthique des affaires, achats responsables).

4.5.2 Généralités

MICROPOLE SA est une société de droit privée constituée le 27 janvier 1994.

Les états financiers au 31 décembre 2021 reflètent la situation comptable de MICROPOLE SA.

Le Conseil d'administration a arrêté, le 21 avril 2022, les états de synthèse au 31 décembre 2021. Ces comptes ne seront définitifs qu'après leur approbation par l'Assemblée Générale des actionnaires.

L'établissement des états financiers préparés conformément au référentiel français implique que MICROPOLE SA procède à un certain nombre d'estimations et retienne certaines hypothèses qui affectent le montant des actifs et passifs, les notes sur les actifs et passifs potentiels à la date d'arrêté, ainsi que les produits et charges enregistrés sur l'exercice. Des changements de faits et de circonstances peuvent amener MICROPOLE SA à revoir ces estimations.

Dans le contexte actuel de difficultés à appréhender les perspectives économiques, les estimations comptables concourant à la préparation des états financiers au 31 décembre 2021 et l'appréciation des hypothèses mentionnées ci-dessus ont été réalisées par la direction de la Société sur la base de la meilleure estimation possible à ce jour de l'avenir prévisible. Le Groupe maintient ses ambitions à moyen terme mais ne communique aucun objectif chiffré pour 2022.

4.5.3 Principes comptables

Les états financiers ont été établis en conformité avec les règlements ANC n° 2014-03 et n° 2016-07 et suivants, relatifs à la réécriture du plan comptable général et conformément aux hypothèses de base : la continuité d'exploitation, la permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, l'indépendance des exercices donnant une image fidèle du patrimoine de la Société.

Les états financiers sont présentés en euros, arrondis au millier d'euros le plus proche.

Les états financiers sont préparés sur la base du coût historique.

Principe de conversion

Les transactions en devises étrangères sont converties en euros en appliquant le cours de change en vigueur à la date de la transaction.