L'initiateur bénéficie d'engagements d'apports à l'offre publique de l'intégralité des actions détenues par les sociétés Nextstage AM et Dorval AM, portant sur respectivement 4 505 867 actions MICROPOLE représentant 15,49% du capital de la société et 1 561 689 MICROPOLE représentant 5,37% du capital de la société, révocables en cas d'offre concurrente5.

