1. Par courrier reçu le 4 juin 2024, le concert composé de la société Talan Holding, des groupes familiaux Poyau et Létoffé, et des sociétés qu'ils contrôlent, a déclaré avoir franchi en hausse, le 29 mai 2024, les seuils de 5%, 10%, 15% et 20% du capital et des droits de vote, et de 25% des droits de vote de la société MICROPOLE1 et détenir de concert 5 930 495 actions MICROPOLE représentant 9 796 195 droits de vote, soit 20,39% du capital et 29,15% des droits de vote de cette société2, répartis comme suit :

