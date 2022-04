Micropole : Document d'Enregistrement Universel 2021 (4234 ko)

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

2021

SOMMAIRE

1

PRÉSENTATION DU GROUPE

ET DE SES ACTIVITÉS 7

1.1 Évolution & positionnement du Groupe 8

1.2 Le marché du conseil et des services Data,

Cloud & Digital 9

1.3 L'accompagnement clients 10

1.4 Clients & concurrence 11

1.5 L'innovation 12

1.6 Les ressources humaines 15

1.7 Stratégie et développement 16

1.8 Organisation juridique & actionnariat 16

1.9 Évolution du capital social 18

2 3

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET RAPPORT SUR

LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 23

2.1 Rapport de gestion présenté par le Conseil d'administration à l'Assemblée Générale du

24 juin 2022 24

2.2 Rapport sur le gouvernement d'entreprise 32

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

EXTRA- FINANCIÈRE 39

3.1 Déclaration de performance extra-financière 42

3.2 Social et droits de l'homme 43

3.3 Environnement 51

3.4 Éthique et conformité 55

3.5 Achats responsables 56

3.6 Rapport de l'un des Commissaires aux Comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance extra-financière figurant dans le

rapport de gestion 57

4

COMPTES DE L'EXERCICE 2021 61

4.1 Comptes consolidés de l'exercice 2021 62

4.2 Annexe aux comptes consolidés 66

4.3 Rapport des commissaires aux comptes sur

les comptes consolidés 85

4.4 Comptes annuels de l'exercice 2021 88

4.5 Annexes des comptes annuels de l'exercice 2021 90

4.6 Commissaires aux Comptes 100

4.7 Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels 100

4.8 Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions réglementées 103

5 6 7

ANALYSE DES RISQUES 105

5.1 Les procédures de contrôle interne et de

gestion des risques 106

5.2 Politique de gestion des risques 108

INFORMATIONS RELATIVES

À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 113

6.1 Rapport du Conseil d'administration à l'Assemblée Générale Extraordinaire du 24 juin 2022 114

6.2 Texte des projets de résolutions présenté à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 24 juin 2022 116

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES 123

7.1 Informations générales concernant l'émetteur 124 7.2 Présentation des Commissaires aux Comptes

et du responsable de l'information financière 126

7.3 Dividendes 126

7.4 Gouvernement d'entreprise 126

7.5 Autres risques 127

7.6 Attestation du responsable du Document

d'enregistrement universel 127

7.7 Calendrier des publications financières en 2022 127

7.8 Documents accessibles au public 128

8

TABLES DE CONCORDANCE 131

8.1 Table de concordance du Document

d'Enregistrement Universel 132

8.2 Table de concordance du Rapport de Gestion 132

8.3 Table de concordance du Rapport de Gouvernement d'Entreprise 133

8.4 Table de concordance de la Déclaration de Performance extra-financière 133

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL

2021

14 AGENCES DANS LE MONDE France/Suisse/Benelux/ Chine/ Espagne

Dans un monde en constante évolution, le numérique transforme chaque jour les tendances de consommation et les business models.

1 129 #INNOVATIVEPEOPLE DANS LE MONDE

Au sein du Groupe MICROPOLE, nous sommes convaincus que l'optimisation du patrimoine Data des entreprises est la clé de leur performance. Chaque jour nos collaborateurs détectent les tendances et explorent de nouveaux territoires. Leur mission : rendre les entreprises Data intelligentes et les aider à se transformer pour préparer dès aujourd'hui leur futur.

+ 122,1 M€ DE CA EN 2021

Depuis notre création, nous contribuons avec passion à faire grandir les organisations avec lesquelles nous travaillons. Nous réalisons des projets partout dans le monde en partageant le même leitmotiv : offrir toujours plus de valeur business.

Conseil stratégique, innovation technologique et expertise métiers sont au cœur de notre ADN. L'intelligence collective et les enjeux du futur nous inspirent.

COTÉE SUR EUROLIST COMPARTMENT C D'EURONEXT PARIS

Notre véritable richesse : les hommes et les femmes du Groupe, nos catalyseurs d'innovation. Animées par des valeurs fortes, nos équipes expertes et complémentaires savent travailler en synergie pour imaginer les solutions les plus performantes au service de nos clients

WWW.MICROPOLE.COM

Ce Document d'enregistrement universel a été déposé le 27 avril 2022 auprès de l'AMF, en sa qualité d'autorité compétente au titre du règlement (UE) n° 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l'article 9 dudit règlement. Le Document d'enregistrement universel peut être utilisé aux fins d'une offre au public de valeurs mobilières ou de l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé s'il est complété par une note relative aux valeurs mobilières et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au Document d'enregistrement universel. L'ensemble est approuvé par l'AMF conformément au règlement (UE) n° 2017/1129.

Des exemplaires du présent URD sont disponibles sans frais :

z au siège social de la Société ;

z sur le site internet de la Société (https://www.micropole.com) ;

z sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

En application de l'article 19 du règlement (UE) n° 2017/1129 de la Commission européenne, le présent Document d'enregistrement universel incorpore par référence les informations suivantes auxquelles le lecteur est invité à se reporter :

z les comptes consolidés et rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes consolidés pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019, inclus respectivement en pages 56 à 78 et 79 à 81 du Document d'enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D.20-0581 du 26 juin 2020 et en pages 48 à 68 et 69 à 72 du Document d'enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D.19- 0613 du 26 juin 2019 ;

z

les comptes annuels et rapports des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels, pour les exercices clos le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2019, inclus respectivement en pages 82 à 93 et 94 à 96 du Document d'enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D.20-0581 du 26 juin 2020 et en pages 73 à 83 et 84 à 86 du Document d'enregistrement universel déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D.19-0613 du 26 juin 2019.

Le document d'enregistrement universel est une reproduction de la version officielle du document d'enregistrement universel qui a été établie au format XHTML et est disponible sur le site de Micropole,www.micropole.com

LE MESSAGE

CHRISTIAN POYAU

Cofondateur & Président-Directeur Général

DES COFONDATEURS

Chers actionnaires, chers investisseurs,

2021 s'est caractérisée par la création de nouvelles propositions de valeur, au sein du Groupe, et de solutions de transformation digitale & Data à forte valeur ajoutée. L'année a vu croître le nombre de prestations de conseil et de grands projets internationaux réalisés pour nos clients.

Nos équipes ont ainsi déployé, à travers le monde entier, des solutions de pilotage de la performance financière, de master Data management, de Data intelligence, d'analyse prédictive, de digitalisation des process, ou encore de plateforme e-commerce auprès de Directions Métiers dans les secteurs du luxe, de l'industrie, de la finance ou encore de la banque.

La satisfaction de nos clients est l'une de nos préoccupations essentielles. Dans la continuité des actions menées en 2020, notamment la création de la Direction de l'Expérience Client et la définition d'une stratégie plaçant la satisfaction des clients au centre des actions du Groupe, l'année 2021 a permis de mettre en œuvre cette stratégie au travers de plusieurs actions.

D'une part, l'obtention de la certification ISO 27001 atteste de notre capacité à préserver la sécurité des données de nos clients, et les accompagner dans leur transformation autour de la Data, du Digital et du Cloud en toute confiance. D'autre part, les actions menées afin de renforcer nos partenariats stratégiques nous permettent d'assurer à nos clients un accompagnement différenciant.

Des actions intimistes auprès de nos clients ont été mises en place afin de les fidéliser, et des chantiers de fond ont été menés (construction d'un nouveau site web et refonte de l'identité de marque du Groupe et de ses filiales) pour renforcer le positionnement différenciant de MICROPOLE et accélérer le déploiement de sa stratégie et ses objectifs de croissance et de rentabilité.

Après le lancement de la commercialisation de marques dédiées l'année dernière - Lucy in the Cloud® avec notre partenaire Amazon AWS, Albert, avec notre partenaire Salesforce, et Go Cloud & Security répondant aux enjeux de la sécurisation des données - l'année 2021 aura permis de poursuivre nos axes stratégiques autour du Cloud, de la Data et de la sécurité.

LE MESSAGE DES COFONDATEURS

1 129

#INNOVATIVEPEOPLE

DANS LE MONDE

+ 122,1 M€

DE CA EN 2021

Nos activités portées par notre marque Lucy, conseil spécialisé sur AWS, se sont développées et ont accru notre légitimité et notre notoriété. Reconnus par AWS, nous avons été distingués «AWS Data & Analytics Partner of the Year France». Cette récompense met en avant l'expertise autour du Big Data et du machine learning de Lucy in the Cloud by MICROPOLE et témoigne de la capacité de l'ensemble des équipes à accompagner les entreprises à devenir data-centric grâce à la puissance du Cloud AWS.

MICROPOLE poursuit son engagement sur la cybersécurité en devenant membre du Campus Cyber, lieu totem de la cybersécurité, qui rassemble des représentants de l'industrie, des gouvernements, des universités et des associations dans un environnement de co-création. Ce projet, initié par le gouvernement, a pour objectif de faciliter les projets d'innovation autour de la cybersécurité et de promouvoir les compétences de la France dans ce domaine.

Après avoir créé l'Openground, notre laboratoire d'innovation, en 2018, nous avons poursuivi nos investissements sur la R&D autour de technologies en accélérant le développement de Databoost'r, dispositif axé sur nos enjeux d'open innovation, permettant d'anticiper les futurs enjeux clients.

Dans un contexte où l'innovation technologique poursuit son accélération, nos clients peuvent compter sur un Groupe dynamique comprenant parfaitement leursenjeux et leurs métiers, sachant innover à leurs côtés, tout en maîtrisant l'ensemble de la chaîne de compétences.

Au niveau du recrutement, malgré un contexte de tension permanente sur les ressources, l'attractivité du Groupe s'est confirmée avec l'intégration de près de 350 nouveaux collaborateurs sur l'année, résultant de nombreuses actions menées par la Direction des Ressources Humaines pour améliorer le recrutement et fidéliser les talents.

Notre politique Marque Employeur a aussi été une nouvelle fois saluée en 2021, avec le renouvellement de nos labels Happy At Work et Happy Tech At Work, et l'obtention du label Impact Index France, décerné aux entreprises respectueuses des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance.

L'ensemble de ces éléments nous permet aujourd'hui de réaffirmer notre confiance dans la concrétisation de nos fortes ambitions de développement. Bien que l'horizon ait été modifié compte tenu de la pandémie de la Covid-19, les objectifs du plan stratégique à moyen terme restent inchangés.

MICROPOLE est aligné pour entamer sereinement la reprise, la transformation numérique étant l'un des enjeux majeurs des entreprises afin d'améliorer leur productivité, et continuer leur développement, malgré le contexte de pandémie.

THIERRY LÉTOFFÉ

Cofondateur & Directeur Général Délégué