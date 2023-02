GROUPE MICROPOLE : CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2022 DE 11% A 135,5 M€

En millions d'euros – chiffres consolidés non audités 2022 2021 Variation CA semestriel S2 69,9 61,7 13,2% CA annuel 135,5 122,1 11,0%

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Levallois-Perret, le 28 février 2023. Micropole, Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, annonce avoir réalisé sur l'ensemble de l'année 2022 un chiffre d'affaires de 135,5 millions d'euros contre 122,1 millions d'euros sur la même période en 2021, soit une croissance de 11,0% (9,1% à périmètre et taux de change constants). Sur le second semestre 2022, le chiffre d'affaires s'établit à 69,9 millions d'euros, contre 61,7 millions d'euros enregistrés sur 2021, soit une croissance de 13,2% (10,8% à périmètre et taux de change constants).



Croissance en France, légère augmentation au Benelux et difficultés en Suisse



La France enregistre une progression de 9,8% du chiffre d'affaires à périmètre constant sur l'ensemble de l'exercice, et de 16,2% à périmètre constant sur le second semestre. La demande est soutenue, mais le groupe a dû augmenter son recours à la sous-traitance, à plus faible marge, afin d'y répondre.

En Suisse, l'activité a poursuivi sa progression (+9,6% à taux de change constant sur l'année) ; la croissance s'est toutefois ralentie au second semestre (+3,9% à taux de change constant) marqué par un taux d'activité insuffisant. L'activité aura été fortement perturbée en Suisse en 2022 et cette situation va peser sur le résultat du groupe comme cela a déjà été constaté au premier semestre 2022. Un nouveau manager a été nommé en novembre 2022. Sur l'année, le Belux est en faible augmentation (3,8% à périmètre constant), en raison d'une tension sur les ressources.



Croissance soutenue sur les offres récentes



Concernant l'ensemble de l'exercice 2022, l'année a été marquée par la poursuite de la progression de l'activité sur les nouvelles offres du Groupe et en particulier :

les activités Cloud notamment autour des solutions AWS et Azure, en progression de 14% ;

l'activité cyber sécurité réalisée via la filiale Go Cloud & Security qui représente dorénavant 2% du chiffre d'affaires du Groupe.

D'une manière générale les taux de facturation des prestations ont globalement progressé de 2,6%.



Poursuite de la croissance en 2023



Le début d'année est conforme aux attentes avec une demande satisfaisante des Clients. La tension sur les ressources reste cependant forte et pourrait donc affecter la capacité de Micropole à maintenir le rythme de croissance atteint au second semestre 2022. Le Groupe table par ailleurs sur un redressement progressif de la situation en Suisse.

La structure financière reste très solide.



Dans ce contexte, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier d'amélioration de sa rentabilité.

Prochain rendez-vous financier le 11 avril 2023 pour la publication des résultats annuels 2022.

Recevez gratuitement toute l'information financière de Micropole par e-mail en vous inscrivant sur : www.actusnews.com

A PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data, MICROPOLE accompagne ses clients par une approche globale : stratégie « Data Driven », Cloud Acceleration, Digital business. Depuis les 14 agences, en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe apportent leurs expertises du conseil à la mise en oeuvre, pour aider leurs clients à garder un temps d'avance et avoir un impact business positif par l'innovation Data.

MICROPOLE réalise 40% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Euronext Growth.

CONTACTS

Nicolas Rebours

Micropole – Relations investisseurs

01 74 18 74 70

nrebours@micropole.com

Mame Sambou

Micropole – Chef de projet Communication

01 74 18 76 07

msambou@micropole.com

Leslie Boutin

Agence Profile!

01 56 26 72 00

lboutin@agence-profile.com

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yWmflpSXkmjHmXKcaJ5ma2Nkb5tjl2PKbWKXmZRsZJ6XcG1hyGaWmcjJZnBpnGlt

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/78747-micropole_communique-financier-chiffre-d_affaires-2022.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2023 ActusNews