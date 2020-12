Micropole : Le Groupe Micropole lance albert agency en France, sa nouvelle agence Customer Experience

GROUPE

COMMUNIQUÉ

Levallois-Perret, le 3 décembre 2020

Le Groupe Micropole lance albert agency en France,

sa nouvelle agence Customer Experience

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, annonce officiellement le déploiement de sa nouvelle agence dédiée à l'écosystème Salesforce, albert agency.

Nommée en clin d'œil à Einstein, l'intelligence artificielle de Salesforce, albert agency a été pensée et conçue comme une organisation transverse des savoir-faire organisationnels, fonctionnels et techniques sur les solutions Salesforce.

Albert propose aux entreprises et administrations équipées des différentes solutions Salesforce d'en tirer toute la valeur par une approche créative et business » , déclare Antoine de Lasteyrie, directeur général de Wide Agency et directeur de la BU Digitale Ile-de-France chez Micropole.

Un catalyseur des problématiques d'expérience client

La création d'albert agency et son déploiement à plus large échelle s'inscrivent dans la stratégie d'accompagnement des clients du Groupe Micropole sur leurs grands enjeux business. La mission d'albert est de s'appuyer sur l'intelligence collective de ses équipes, la data et la créativité pour offrir une approche directe et compréhensible à ses clients. Albert agency allie l'intelligence collective, l'expertise en Data & Digital Experience du Groupe et l'expertise de Salesforce pour aider à concevoir des dispositifs uniques, performants et évolutifs pour ses clients.

L'agence vise ainsi à mettre en œuvre des solutions Salesforce pour ses clients afin de leur permettre de tirer le meilleur parti de la technologie. Conseil, conception et implémentation sont les piliers de l'offre d'albert agency, avec une expertise sur Service Cloud, Marketing Cloud, Sales Cloud, Einstein Analytics, Commerce Cloud, Tableau, Mulesoft et Datorama.

Ce nouveau lancement dynamique s'inscrit dans la stratégie de développement de Micropole autour de l'expérience client et de la transformation digitale, et le déploiement de ses expertises à l'ensemble du Groupe pour pouvoir répondre aux besoins de ses clients à plus grande échelle et dans différents pays.

Salesforce, Einstein, Service Cloud, Marketing Cloud, Sales Cloud, Einstein Analytics, Commerce Cloud, Tableau, Mulesoft, Datorama et bien d'autres font partie des marques de salesforce.com, inc.

À PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data & Digital Experience. Depuis ses 16 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 34% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACTS

Agence Rumeur Publique | Stéphanie Muthelet | +33 (0)1 55 74 52 28 | micropole@rumeurpublique.fr

Micropole | Adeline Rajch | +33 (0)1 74 18 76 07 | arajch@micropole.com