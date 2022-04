COMMUNIQUÉ

Levallois-Perret, le 27 avril 2022

MICROPOLE : MISE A DISPOSITION DU 27 AVRIL

DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2021

La société MICROPOLE a déposé le 27 avril 2022 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Document d'Enregistrement Universel 2021 sous le n°° D.22-0354

Ce document intègre notamment :

L'attestation de la personne assumant la responsabilité du Document d'Enregistrement Universel 2021 ;

Les comptes consolidés et les comptes annuels 2021 ainsi que leurs annexes ;

Le rapport de gestion 2021 ;

Le rapport du Président du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

La déclaration de performance extra-financière ;

Les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires.

Ce document est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. Il peut être consulté sur le site internet de MICROPOLE www.micropole.com, rubrique investisseurs et sur le site de l'AMF à l'adresse www.amffrance.org.

Prochain rendez-vous financier le jeudi 12 mai 2022 pour la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022.

Prochain rendez-vous financier le jeudi 12 mai 2022 pour la publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022.

A PROPOS DU GROUPE MICROPOLE | www.micropole.com

Groupe international de conseil et technologies innovantes, MICROPOLE est spécialisé dans les domaines de la Data, du Cloud et du Digital. Depuis ses 14 agences situées en Europe et en Chine, les 1200 #INNOVATIVE PEOPLE du Groupe (consultants, data scientists, architectes IT, experts métiers, ingénieurs, UX designers…) accompagnent leurs clients partout dans le monde sur l'ensemble des phases de leurs projets, du conseil à leur réalisation, et sur la conduite du changement. MICROPOLE réalise 35% de son chiffre d'affaires à l'international et est coté sur le marché Eurolist compartiment C d'Euronext Paris, segment Next Economy.

CONTACTS

Micropole | Laura Cocusse | Responsable Communication Externe & Marketing | 01 74 18 74 93 | | Laura Cocusse | Responsable Communication Externe & Marketing | 01 74 18 74 93 | lcocusse@micropole.com

Micropole | Nicolas Rebours | Relations investisseurs | 01 74 18 74 70 | | Nicolas Rebours | Relations investisseurs | 01 74 18 74 70 | nrebours@micropole.com

Agence Profile! | Leslie Boutin | 01 56 26 72 00 | | Leslie Boutin | 01 56 26 72 00 | lboutin@agence-profile.com

