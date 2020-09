Micropole : Résultats S1 2020 du Groupe Micropole : bonne résilience du ROC à 3,5%

Un résultat opérationnel stable

Une trésorerie nette en forte amélioration

En millions d'euros - Normes IFRS

(en cours d'audit) S1 2020 S1 2019 Chiffre d'affaires 57,7 55,9 Résultat opérationnel courant 2,0 2,1 En % du CA 3,5% 3,8% Charges et produits non opérationnels (0,5) (0,7) Résultat opérationnel 1,5 1,5 En % du CA 2,6% 2,7% Résultat financier (0,5) (0,4) Impôts (0,5) (0,6) Résultat Net des activités poursuivies 0,5 0,5 En % du CA 0,8% 0,9% Résultat Net des activités abandonnées -0,2 0



Le conseil d'administration de Micropole, réuni le 22 septembre 2020, a arrêté les comptes consolidés pour le premier semestre de 2020. Les comptes ont fait l'objet d'une revue limitée par les Commissaires aux comptes, leurs rapports sont en cours d'émission.



Bonne résilience de la rentabilité dans un contexte exceptionnel

Micropole, Groupe international de conseil et technologies innovantes, spécialisé en Data & Digital Experience, a réalisé au premier semestre 2020 un chiffre d'affaires de 57,7 millions d'euros contre 55,9 millions d'euros sur la même période en 2019, en hausse de 3,3%. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en croissance de 1,9%.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 2,0 millions d'euros au premier semestre 2020, représentant 3,5% du chiffre d'affaires contre 2,1 millions d'euros au premier semestre 2019, soit 3,8% du chiffre d'affaires semestriel 2019. Dans le contexte de la crise sanitaire 2020, cette stabilité de la rentabilité opérationnelle courante confirme la forte résilience du Groupe.

Sur la zone Europe (Groupe hors Chine), le résultat opérationnel courant s'établit à 3,8%.

Concernant la Chine, les activités ont été impactées par un fort ralentissement du marché local, mais cette zone ne représente dorénavant plus que 0,3% du chiffre d'affaires consolidé.

Le résultat opérationnel est stable à 1,5 million d'euros après 0,5 million d'euros de charges non courantes (dont 0,1 liées aux mesures Covid).

Le résultat net des activités poursuivies est stable à 0,5 million d'euros.

Le résultat net des activités abandonnées est uniquement constitué de la perte réalisée lors de la cession de l'activité Formation intervenue en février 2020.



Une structure financière solide

Au 30 juin 2020, le Groupe a une structure financière solide, avec une trésorerie qui s'élève à 21,2 millions d'euros et un endettement financier net à 2,8 millions d'euros (hors dette locative IFRS 16) contre 9,5 millions à fin décembre 2019, pour des capitaux propres en hausse à 52,6 millions d'euros. Cette amélioration substantielle de la structure financière comprend les effets du décalage de paiement des cotisations sociales « Covid » pour 6,1 millions d'euros. Des Prêts Garantis par l'Etat ont été conclus pour un montant de 5 millions d'euros avec les principaux partenaires bancaires permettant de sécuriser encore plus la situation financière du Groupe.



Poursuite de la relance commerciale

Dès le début de la crise Covid-19, la priorité a été donnée à la protection de la santé des collaborateurs, en déployant toutes les mesures de prévention nécessaires, et à la continuité de service. Micropole a donc subi les impacts de la pandémie de Covid-19 mais a démontré sa capacité à absorber le choc de la crise, tant sur le plan opérationnel que financier. La résilience des capacités opérationnelles du Groupe, l'expertise de ses équipes et la qualité de son positionnement lui ont permis de continuer à servir ses Clients avec efficience et agilité.

Pour faire face au ralentissement brutal de l'activité et atténuer en partie le coût de la sous-activité des équipes, Micropole a recouru aux dispositifs d'activité partielle à compter du mois de mars mais réduit progressivement le recours à ces dispositifs au rythme de la reprise des projets.

Au cours du premier semestre, le Groupe a poursuivi sa stratégie de différenciation basée sur la Valeur Ajoutée et l'Innovation :

La très forte expertise de Micropole sur toutes les problématiques autour du Digital et de la Data correspond très exactement aux objectifs d'investissement de toutes les entreprises face à l'accélération indiscutable de la numérisation de l'économie.

Sur AWS : le Groupe a lancé sa marque « Lucy in the Cloud » en juin, et a récemment obtenu le niveau de partenariat « Advanced Consulting Partner » ainsi que la certification Data and Analytics Competency délivrés par AWS.

Sur Salesforce : le Groupe a lancé sa marque « Albert Agency » et les premiers succès commerciaux ont été enregistrés.

En matière de cybersécurité, le Groupe a lancé sa nouvelle offre « Go Cloud & Security », avec un démarrage de l'activité très satisfaisant.



Tendance d'activité pour le deuxième semestre

L'activité commerciale marque toujours un attentisme de la part des clients, nettement plus marqué en Régions France, avec toutefois des segments plus dynamiques notamment autour des offres Cloud. Fortement perturbée en avril et mai, la prise de commandes a connu une amélioration depuis juin mais reste moins soutenue qu'avant la crise. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre sera donc également en recul. Le Groupe table cependant toujours sur un retour progressif au niveau d'activité antérieur au cours du dernier trimestre et se met en ordre de marche dans cette perspective, tout en poursuivant les mesures d'adaptation de sa structure de coûts au nouveau contexte économique.

Le positionnement du Groupe Micropole reste plus que jamais en adéquation avec les investissements prévus par ses Clients. Dans cette perspective, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, mais n'a pas formulé d'objectifs financiers annuels pour l'exercice 2020.



Prochain rendez-vous financier le jeudi 12 novembre 2020 pour la publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2020

