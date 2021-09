Micropole : bien orienté grâce à des résultats semestriels en nette progression

L'action Micropole gagne plus de 4% à 1,21 euro grâce à la forte hausse de ses résultats au premier semestre. Le résultat net des activités poursuivies est positif et ressort à 2,2 millions d'euros, contre 0,5 million un an auparavant. Le résultat opérationnel courant a bondi de 50% à 3 millions d'euros. Le groupe international de conseil et technologies affiche ainsi une rentabilité opérationnelle courante de 5% contre 3,5% au premier semestre 2020. Micropole a profité d'une hausse de 4,2% du tarif journalier moyen et de 3,7% du taux d'emploi.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 60,4 millions d'euros, en croissance interne de 6%.



Le groupe a diminué son endettement financier brut au cours du premier semestre de 6 millions, la trésorerie nette s'élève à 2,3 millions à fin juin 2021. Le remboursement de la dette Urssaf " covid " de 6,9 millions sera réalisé sur 18 mois à compter du mois de juillet 2021.



" Les premiers signes d'une reprise d'activité durable ont commencé à apparaitre dans la deuxième partie du premier semestre 2021 même s'il reste difficile d'établir des projections à court terme ", explique le groupe dans ses perspectives.



Dans cette période donc encore en partie incertaine, le groupe international de conseil et technologies " maintient ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité ".