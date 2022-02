Micropole : croissance de 10% du CA annuel

Micropole annonce avoir réalisé sur l'année 2021, un chiffre d'affaires de 122,5 millions d'euros, soit une croissance de 10,3% (+10,7% à périmètre et taux de change constants), avec une progression de 17,4% (+17% en organique) sur le quatrième trimestre.



La société de conseil et technologies souligne que cette année a été marquée par la poursuite de la progression notable de l'activité sur ses nouvelles offres stratégiques, en particulier dans les activités cloud et cybersécurité.



S'il juge le début d'année dynamique, Neurones prévient que la tension sur les ressources continue à s'accroitre de manière significative et pourrait donc affecter sa capacité à maintenir le rythme de croissance atteint au dernier trimestre 2021.



