Micropole : croissance de 12% du CA trimestriel

Micropole indique avoir réalisé sur le premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 33,5 millions d'euros, en croissance de 11,8% (+10,5% à périmètre et taux de change constants), 'confirmant un retour à une croissance soutenue'.



'Le taux d'activité n'est pas encore optimal sur ce trimestre, malgré une tension notable sur les ressources avec une reprise du turnover et des difficultés récurrentes de recrutement', précise toutefois le cabinet de conseil et technologies.



Dans cette période incertaine, Micropole déclare 'maintenir ses ambitions à moyen terme en particulier de rentabilité et rester confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le groupe'.



