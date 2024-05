Micropole est un groupe de services informatiques spécialisé dans les systèmes d'information décisionnels et dans les applications Internet dédiés aux secteurs de la banque, de l'assurance, du commerce et de la distribution, de l'industrie, des services, des sciences de la vie, du transport et de la logistique, du secteur public, de l'immobilier, des médias et de la télécommunication. L'activité du groupe s'organise essentiellement autour de 3 pôles : - prestations de conseil : conseil en choix technologique, en infrastructures et en méthodologies, dans la mise en place de solutions ERP, analyse d'impacts et de transformations techniques, etc. ; - prestations d'ingénierie et d'intégration de systèmes : développement d'architectures Internet et d'applications de commerce électronique, mise en oeuvre de systèmes de pilotage de processus de gestion (ressources humaines, ventes, achats, finance, etc.), mise en place d'outils d'aide à la décision, intégration de progiciels, tierce maintenance applicative ; - prestations de formation. 63,8% du CA est réalisé en France.

Secteur Services et conseils en informatique