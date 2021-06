Micropole : Rapport de gestion - Micropole SA - Exercice 2020 03/06/2021 | 18:13 Envoyer par e-mail :

les comptes consolidés au 31 décembre 2020,

les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2020 et vous exposer la situation de la Société à cette date, son activité durant l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et ses perspectives d'avenir,

les comptes consolidés au 31 décembre 2020, les comptes sociaux arrêtés au 31 décembre 2020 et vous exposer la situation de la Société à cette date, son activité durant l'exercice écoulé, les résultats de cette activité et ses perspectives d'avenir, et d'autre part, pour soumettre à votre approbation, les comptes sociaux de cet exercice, les comptes consolidés dudit exercice, l'affectation du résultat qui ressort de ces comptes, ainsi que les résolutions à l'ordre du jour. Les convocations prescrites vous ont été régulièrement adressées et tous les documents et pièces prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à votre disposition dans les délais légaux. Comptes consolidés 1.1.1 Le Groupe MICROPOLE En millions d'euros 2020 2019 2018(*) 2018 Chiffre d'affaires 110,0 115,3 106,0 109,3 Résultat opérationnel courant 4,5 6,0 4,5 4,6 En % du chiffre d'affaires 4,1% 5,2% 4,2% 4,2% Autres produits et charges opérationnels (1,9) (1,6) (1,5) (1,6) Résultat opérationnel 2,6 4,4 2,9 3,0 Résultat net des activités poursuivies 0,2 2,3 1,1 1,1 Résultat des activités abandonnées (0,4) 0,0 0,0 0,0 Résultat de l'exercice (0,2) 2,3 1,1 1,1 (*) : la cession de l'activité MLS a été retraitée en activité abandonnée selon IFRS5 au 31/12/2019 et à titre comparatif au 31/12/2018. Initié au second semestre 2018, le plan TARGET 21 avait pour objectif principal l'amélioration de la rentabilité. Il reste d'actualité mais est décalé dans le temps du fait de la crise COVID 19. Le Groupe maintient ses ambitions à moyen terme et reste confiant dans le développement des activités IT et des différents créneaux sur lesquels il intervient mais, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le Groupe ne communique aucun objectif chiffré pour 2021. Micropole, groupe international en conseil et technologies innovantes, spécialisé en Digital Experience, Data Intelligence & Performance et Data Gouvernance & Architecture, a réalisé sur l'année 2020, un chiffre d'affaires de 111 millions d'euros contre 115,3 millions d'euros sur la même période en 2019 soit une décroissance de 3,8%. A périmètre et taux de change constants, la décroissance est de 4,7%. Le résultat opérationnel courant affiche une légère décroissance (-1,1%) et s'établit à 4,5 millions d'euros. Cette évolution est principalement liée : A l'augmentation du positionnement prix, liée à une bonne reconnaissance sur ses marchés de la valeur ajoutée apportée par les offres du Groupe (en France : TJM +3,7%).  A une baisse de la rentabilité liée à la COVID 19 ayant un impact sur le taux d'emploi et les effectifs mais compensé par des indemnisations d'activité partielle Le résultat opérationnel atteint 2,6 millions d'euros (4,4 millions d'euros en 2019). Cette performance annuelle, qui a été marquée par la crise COVID 19, est le reflet : Du bon positionnement du Groupe, qui propose des solutions de transformation Digitale et Data à forte valeur ajoutée, en pointe sur ses marchés.

De l'innovation permanente des équipes R&D du

Groupe autour de technologies permettant d'anticiper les futurs enjeux clients. Les investissements 2020 se sont notamment portés sur la blockchain (transmission et sécurisation de données dans un SI), l'IA (machine learning et deep learning, analyse prédictive ou comportementale, détection de fraude, …), l'IoT (optimisation du cycle de vie industriel, maintenance prédictive, gestion de jumeaux numériques, …), les architectures cloud et de nombreuses problématiques rencontrées dans les domaines de la data et du digital en environnement complexe.

De l'industrialisation de nos offres cloud constituées en partenariat avec Amazon AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP) et Salesforce, en particulier sur les projets autour de la Data. Cette vision stratégique, à la fois en termes d'offre et d'expertise, assure à Micropole une position de 2 leader sur ces solutions dont la part dans le chiffre d'affaires a crue fortement. L'offre Go Cloud & Security, lancée en milieu d'année 2019, accompagne cette industrialisation d'un volet sécurité, stratégique sur le marché.. De l'amélioration continue et de l'optimisation de nos processus internes autant dans les domaines du commercial et de l'opérationnel que dans celui de la gestion de nos ressources humaines

Des démarches de restructuration qui ont eu lieu en Suisse et en France en 2020. Le résultat net des activités poursuivies est positif et ressort à 0,2 millions d'euros. Au 31 décembre 2020, la trésorerie s'élève à 26,7 millions d'euros avec un endettement financier net, hors dettes locatives, est négatif de 2,4 millions d'euros (contre 9,5 millions au 31 décembre 2019), pour des capitaux propres de 50,7 millions d'euros. 1.1.2 Faits caractéristiques de l'exercice 2020 est la deuxième année d'application de la norme IFRS16 qui conduit à retraiter les contrats de location immobilière et mobilière en actifs immobilisés (poste droits d'utilisation) et en dettes (poste dettes locatives à court terme et dettes locatives à long terme). Deux filiales ont vu le jour au cours de l'année 2020. Tout d'abord, en juillet 2020, la société Go Cloud & Security, filiale française de Micropole SA, en charge des activités de conseil en cyber sécurité puis en décembre 2020, l'entité Lucy in the Cloud, filiale belge, spécialisée dans les services de conseil, d'implémentation et de support sur la plateforme Cloud de AWS. Sur leplan de nos ressources humaines, le turn-over s'est amélioré d'un peu moins de 3 points passant à 11,62% contre 14,44% en 2019. En 2020, notre DRH a entamé la transformation de nos pratiques managériales en nous appuyant sur les talents naturels de nos collaborateurs. Plus de 150 managers ont bénéficié de ce programme de management par les talents naturels, une méthode d'origine anglo-saxonne. Le Groupe a aussi renouvelé en 2020 sa certification HappyAtWork et obtenu le label Happy Tech At Work. 1.1.3 Evénements postérieurs à la date de clôture de l'exercice Le fonds de commerce de l'agence de Lille de Micropole Nord-Ouest a été cédé le 1er avril 2021 et le Groupe a acquis, le 17 mars 2021, la société Tomorrow Services au Luxembourg. 1.1.4 Sociétés du Groupe MICROPOLE Levallois 1 La société MICROPOLE Levallois 1 est une société anonyme au capital de 2 420 433 €, dont le siège est à Levallois-Perret 92300, 91/95 rue Carnot. L'activité de MICROPOLE Levallois 1 reste centrée sur le conseil et les services en informatique. Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 100% de son capital. La société MICROPOLE Levallois 1 a donné son fonds de commerce en location-gérance à la société MICROPOLE depuis le 1er avril 2009. Dans le cadre des opérations de réorganisation et de simplification du Groupe opérées au 31 décembre 2013, les droits au contrat de location-gérance ont été apportés par MICROPOLE aux sociétés bénéficiaires d'apports par voie d'avenant. Son dernier exercice social, clos le 31 décembre 2020, fait apparaître un chiffre d'affaires de 37 050 K€ (versus 33 479 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat de 28 K€ (versus 699 K€ au 31 décembre 2019). MICROPOLE Levallois 3 La société MICROPOLE Levallois 3 est une société à responsabilité limitée, au capital de 72 330 €, dont le siège est à Levallois-Perret 92300, 91/95 rue Carnot. Son activité est une activité de conseil et de services en informatique. Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 100 % de son capital. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 23 843 K€ (versus 25 040 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat négatif de 1 012 K€ (versus 538 K€ au 31 décembre 2019). MICROPOLE Levallois 5 La société MICROPOLE Levallois 5 est une société à responsabilité limitée, au capital de 40 520 €, dont le siège est à Levallois-Perret 92300, 91/95 rue Carnot. Son activité est une activité de conseil et de services en informatique. Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 100 % de son capital. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 20 004 K€ (versus 22 072 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat de 429 K€ (versus un résultat négatif de 755 K€ au 31 décembre 2019). MICROPOLE Nord-Ouest La société MICROPOLE Nord-Ouest (anciennement dénommée MICROPOLE Nord) est une société à responsabilité limitée, au capital de 1 830 €, dont le siège est à Levallois-Perret 92300, 91/95 rue Carnot. Son activité est une activité de conseil et de services en informatique. Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 100 % de son capital. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 9 105 K€ 28 (versus 11 366 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat de 171 K€ (versus 170 K€ au 31 décembre 2019). MICROPOLE France La société MICROPOLE France est une société responsabilité limitée au capital de 200 000 €, dont le siège est à Levallois-Perret 92300, 91/95 rue Carnot. Son activité est une activité de commissionnaire à la vente et aux achats pour le compte des filiales françaises du Groupe, régie par les articles L. 132-1 et suivants du Code de commerce. Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 100 % de son capital. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 86 654 K€ (versus 93 884 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat de 210 K€ (versus 356 K€ au 31 décembre 2019). MICROPOLE Rhône-Alpes La société MICROPOLE Rhône-Alpes (anciennement dénommée Isartis avec laquelle elle a fusionné par voie d'absorption et adopté la dénomination commerciale de l'absorbée) est une société par action simplifiée, au capital de 604 400 €, dont le siège est à Levallois-Perret 92300, 91/95 rue Carnot. Son activité est une activité de conseil et de services en informatique. Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 100% de son capital. Son dernier exercice social, clos le 31 décembre 2020, fait apparaître un chiffre d'affaires de 13 306 K€ (versus 15 289 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat négatif de 1 005 K€ (versus un résultat négatif de 458 K€ au 31 décembre 2019). MICROPOLE Méditerranée La société MICROPOLE Méditerranée est une société à responsabilité limitée au capital de 1 120 €, dont le siège est à Levallois-Perret 92300, 91/95 rue Carnot. Son activité est une activité de conseil et de services en informatique. Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 100 % de son capital. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 3 142 K€ (versus 3 159 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat négatif de 63 K€ (versus un résultat négatif de 283 K€ au 31 décembre 2019). Go Cloud & Security La société Go Cloud & Security est une société par actions simplifiée au capital social de 140 000€ crée le 10 Juillet 2020 dont le siège social est à Levallois Perret 92300, 91-95 Rue Carnot. Son activité est la fourniture de services et de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Go Cloud & Security propose des services d'audit, de conseil en architecture, d'assistance technique et de formation. L'objectif est l'aide à la migration vers le cloud et l'accompagnement plus largement dans la sécurité globale défensive et offensive de l'ensemble des SI et outils existants. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 344 K€ (versus un chiffre d'affaires nul au 31 décembre 2019) et un résultat négatif de 106 K€. Agence Wide La société Agence Wide est une société par action simplifiée, au capital de 30 000 €, dont le siège est à Levallois-Perret 92300, 91/95 rue Carnot. Son activité 4 est celle d'une agence de marketing digital. Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 100 % de son capital. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 120 K€ (versus un chiffre d'affaires nul au 31 décembre 2019) et un résultat 90 K€ (versus un résultat négatif de 8 K€ au 31 décembre 2019). MICROPOLE Belgium La société MICROPOLE Belgium (anciennement Oasis Consultant) est une société anonyme de droit belge au capital de 75 000 € dont le siège est à Zaventem (Belgique). Son activité est celle d'un cabinet de conseil spécialisé dans la mise en place de solutions ERP de SAP. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 863 K€ (versus 925 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat négatif de 264 K€ (versus 12 K€ au 31 décembre 2019). MICROPOLE Luxembourg La société Micropole Luxembourg est une société responsabilité limitée de droit Luxembourgeois détenue à 100% par Micropole Consulting Belgium. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires nul (comme au 31 décembre 2019) et un résultat négatif de 11 K€ (versus un résultat négatif de 11 K€ au 31 décembre 2019). MICROPOLE Consulting Belgium La société Micropole Consulting Belgium (anciennement Velixis) est une société anonyme de droit belge, au capital de 61 500 € dont le siège est à Zaventem (Belgique). Son activité est celle d'un cabinet de conseil spécialiste des solutions et services en Business Intelligence et Performance Management avec une expertise dans les domaines de la finance, des ventes et du marketing. Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 100% de son capital. Son dernier exercice clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 13 949 K€ (versus 11 283 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat de 203 K€ (versus 1 K€ au 31 décembre 2019). CHIVEO La société CHIVEO est une société anonyme de droit belge, au capital de 82 924 € dont le siège est à Liège (Belgique). Son activité est celle d'un cabinet de conseil spécialisé dans la mise en place de solutions Business Intelligence et Data Analytics. Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 75,74 % de son capital. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 850 K€ (versus 1 153 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat de 4 K€ (versus 15 K€ au 31 décembre 2019). MICROPOLE Insight La société MICROPOLE Insight est une société à responsabilité limité de droit belge, au capital de 18.600 €, dont le siège est situé à Gand (Belgique).Son activité est centrée autour de la Business Intelligence et Performance Management. Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 100 % de son capital par l'intermédiaire de Micropole Belgium. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires de 2 522 K€ (versus 983 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat négatif de 180 K€ (versus un résultat de 107 K€ au 31 décembre 2019). LUCYIN THE CLOUD La société Lucy in the Cloud est une société à responsabilité limitée au capital social de 100 000€ crée le 24 décembre 2020 dont le siège est situé Boulevard Léopold II à Molenbeek-Saint-Jean. Son activité est centrée autour de la fourniture de services et de conseil en systèmes et logiciels informatiques. Cette nouvelle agence est dédiée à Amazon Web Services. Son premier exercice social clos le 31 décembre 2020 fait apparaître un chiffre d'affaires nul et un résultat nul. MICROPOLE Suisse La société MICROPOLE Suisse est une société de droit suisse, au capital de 100 000 CHF dont le siège est situé à Morges, 2 rue Saint Louis. La société MICROPOLE Suisse permet de promouvoir à l'étranger le secteur de la « Business Intelligence ». Au 31 décembre 2020, MICROPOLE détenait 100% de son capital. La société MICROPOLE Suisse détient par ailleurs 100% du capital de la société Cross Systems. Son dernier exercice social, clos le décembre 2020, fait apparaître un chiffre d'affaires de KCHF et un résultat négatif de 502 KCHF (versus un chiffre d'affaires de 191 KCHF et un résultat négatif de KCHF au 31 décembre 2019). Cross Systems Suisse La société Cross Systems Suisse est une société de droit suisse, au capital de 100 000 CHF dont le siège est situé au 48 route des Acacias à Genève. Son dernier exercice social, clos le décembre 2020, fait apparaître un chiffre d'affaires de 213 KCHF (versus 28 137 KCHF au 31 décembre 2019) et un résultat de 65 KCHF (versus un résultat négatif de 37 KCHF au 31 décembre 2019). Beryl La société Beryl est une société de droit suisse, au capital de 100 000 CHF dont le siège est situé 8 rue du Conseil Général 1208 à Genève. Son activité est celle d'une société de conseil en stratégie, organisation de l'entreprise et de ses systèmes d'information, ainsi que de la gestion des risques opérationnels, des contrôles et de la sécurité. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020, fait apparaître un chiffre d'affaires nul (versus 324 KCHF au 31 décembre 2019) et un résultat négatif de 3 KCHF (versus un résultat négatif de 9 KCHF au 31 décembre 2019). WIDE AGENCY La société Wide Agency (anciennement dénommée Terratec Consulting) est une société de droit suisse, au capital de 100.000 CHF dont le siège est situé 2 avenue de la Gare, à Genève. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020, fait apparaître un chiffre d'affaires nul (versus un chiffre d'affaires nul au 31 décembre 2019) et un résultat négatif de 7 KCHF (versus un résultat négatif de 25 KCHF au 31 décembre 2019). WIDE DIGITAL AGENCY La société Wide Digital Agency est une société de droit espagnol, au capital de 3.000 €, sont le siège est situé à Barcelone et acquise en 2019. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020, fait apparaître un chiffre d'affaires de 282 K€ (versus 49 K€ au 31 décembre 2019) et un résultat de 48 K€ (versus 1 K€ au 31 décembre 2019). Easteq China Limited La société Easteq China Limited est une société de droit hongkongais, au capital de 9 401 HKD dont le siège est situé 183 Queen's Road Central à Hong Kong. Son activité est celle d'une société de conseil, ingénierie, et services en informatique. Son dernier exercice social clos le décembre 2020, fait apparaître un chiffre d'affaires de

978KHKD (versus 206 KHKD au 31 décembre 2019) et un résultat de 193 KHKD (versus un résultat négatif de KHKD au 31 décembre 2019). Elle détient par ailleurs 100% du capital de la société MICROPOLE China. MICROPOLE China La société MICROPOLE China est une société de droit chinois, au capital de 2 586 KCNY dont le siège est situé 1107, West Guangfu Road, à Shanghai. Son dernier exercice social clos le 31 décembre 2020, fait apparaître un chiffre d'affaires de 4 292 KCNY (versus 4 561 KCNY au 31 décembre 2019) et un résultat négatif de 1 220 KCNY (versus un résultat négatif de 3 072 KCNY au 31 décembre 2019). 1.2 Comptes sociaux - Activité de la Société au cours de l'exercice écoulé Nous vous précisons tout d'abord que les comptes qui vous sont présentés ont été établis selon les mêmes formes et les mêmes méthodes que les années précédentes et sont conformes à la réglementation en vigueur. Au terme de l'exercice clos le 31 décembre 2020, la Société a réalisé un chiffre d'affaires de 15,6 M€ (versus 15,3 M€ au 31 décembre 2019). Le résultat d'exploitation positif ressort ainsi à 1,6 M€ (versus 0,7 M€ au 31 décembre 2019). Le résultat financier est négatif de 0,5 M€ (versus un résultat financier négatif de 0,3 M€ au 31 décembre 2019). Le résultat de l'exercice se traduit par un bénéfice de 773 K€ (versus 309 K€ au 31 décembre 2019). Au 31 décembre 2020, les capitaux propres présentent un solde de 52M€ (versus 51M€ au 31 décembre 2019). Le total des dettes de la Société s'élève à la clôture de l'exercice à 59,9M€ (versus 65,4 M€ au 31 décembre 2019). La trésorerie à l'actif s'établit 6,1M€ (versus 9,4M€ au 31 décembre 2019). Les pertes fiscales reportables de la Société ne permettent pas de versement au titre de la participation en 2020. Nous vous précisons que les charges visées au titre des articles 39-4 et 223-quater du code général des impôts pour l'exercice écoulé s'établissent à 254 016€ (versus 164 403€ au 31 décembre 2019) dont 142 101€ au titre des amortissements excédentaires de véhicules et 26 606€ pour la TVTS (versus 134 013€ au titre des 5 Pour lire la suite de ce noodl, vous pouvez consulter la version originale ici. Attachments Original document

