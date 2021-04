Micropole : Rapport financier annuel 2020 (clos le 31 décembre 2020) (5451 ko)

Notre véritable richesse : les hommes et les femmes du groupe, nos catalyseurs d'innovation. Animées par des valeurs fortes, nos équipes expertes et complémentaires savent travailler en synergie pour imaginer les solutions les plus performantes au service de nos clients.

Conseil stratégique, innovation technologique et expertise métiers sont au cœur de notre ADN. L'intelligence collective et les enjeux du futur nous inspirent.

Au sein du Groupe MICROPOLE, nous sommes convaincus que l'optimisation du patrimoine data des entreprises est la clé de leur performance. Chaque jour nos collaborateurs détectent les tendances et explorent de nouveaux territoires. Leur mission : rendre les entreprises data intelligentes et les aider à se transformer pour préparer dès aujourd'hui leur futur.

Ce Document d'enregistrement universel a été déposé le 29 avril 2021 auprès de l'AMF

