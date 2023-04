Micropole : résultat net annuel divisé par trois

Micropole publie un résultat net des activités poursuivies d'un million d'euros au titre de 2022, contre trois millions pour l'exercice précédent, et un résultat opérationnel courant en recul de 15% à 5,5 millions, soit une marge de 4,1%.



Sur l'ensemble de l'année écoulée, le chiffre d'affaires du groupe de conseil en transformation des entreprises a atteint 135,2 millions d'euros, en croissance de 10,7%. A périmètre et taux de change constants, son activité a progressé de 8,8%.



'Dans cette période encore incertaine, Micropole maintient ses ambitions à moyen terme, en particulier de rentabilité, et reste confiant sur l'évolution future des marchés sur lesquels est positionné le groupe' affirme-t-il.



