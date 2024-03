Micropole : suspension de cotation et projet d'OPA à 1,50 euro par titre

L’action Micropole a été suspendue à la demande de la société et jusqu’à nouvel ordre. Le groupe de conseil spécialisé dans la transformation des entreprises par la Data a annoncé dimanche avoir fait l’objet d’une "approche non sollicitée" de la part de Miramar, société présidée par Sebastian Lombardo. Cette dernière a annoncé ce matin le dépôt d'un projet d'offre publique d'achat sur l'intégralité du capital de Micropole au prix de 1,50 euro par action, soit une prime de 44,2% par rapport au dernier cours.



Nextstage AM, premier actionnaire institutionnel de Micropole avec 15,5% du capital de la Société, et Dorval AM, qui détient 5,4% du capital de la société, ont fait part de leur souhait de soutenir le projet de Miramar. Ils se sont engagés à apporter à l'offre l'intégralité de leurs participations dans la société, soit un total de 20,9% du capital de Micropole.



À ce jour, Miramar ne détient, directement ou indirectement, seul ou de concert, aucune action Micropole.



Micropole, qui a été contacté vendredi 22 mars au soir par Sebastian Lombardo pour l'informer du dépôt imminent d'une offre publique, indique que son conseil d'administration "a pris acte de cette approche non sollicitée qui n'avait fait l'objet d'aucune discussion préalable".



Le conseil d'Administration, en ce compris Christian Poyau et Thierry Létoffé qui détiennent à eux deux 20,4% du capital et 34,8% des droits de vote exerçables, a réitéré à l'unanimité sa confiance dans la stratégie du groupe Micropole.



Il "examinera le projet d'offre et le cas échéant tout projet alternatif, conformément à la loi, et défendra avec vigueur l'intérêt social de Micropole et les meilleurs intérêts de ses salariés, de ses clients, de ses actionnaires et des parties prenantes".



"Nous avons identifié Micropole comme un acteur positionné sur les segments porteurs du marché IT, avec des équipes dotées de fortes expertises autour de la data. Malgré ces atouts, les performances économiques de Micropole, notamment la rentabilité opérationnelle, se situent bien en deçà des autres acteurs comparables. Le cours de Bourse de Micropole reflète d'ailleurs cette situation en n'ayant quasiment pas évolué depuis 20 ans", a expliqué Sebastian Lombardo, président de Miramar.

Avant d'ajouter : "En cas de succès, c'est-à-dire à la condition de détenir au moins 50% du capital ou des droits de vote de Micropole à l'issue de l'offre, nous avons l'intention d'engager, après une période d'audit, le redressement opérationnel de la société en nous appuyant sur l'ensemble des collaborateurs de Micropole dans le cadre d'un projet de développement de long terme qui nécessitera la réalisation d'augmentations de capital et la mise en place de plans d'attribution gratuite d'actions bénéficiant à un nombre important de salariés. "



Miramar n'a pas l'intention de demander la mise en oeuvre d'une procédure de retrait obligatoire visant les actions de Micropole en cas de succès de l'offre. Un calendrier indicatif de l'offre prévoit un règlement-livraison au deuxième trimestre 2024.