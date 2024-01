Microsaic Systems PLC - développeur de spectromètres de masse en temps réel basé dans le Surrey - lève 2,1 millions de livres sterling par le biais d'un placement de 169 millions d'actions nouvelles auprès d'investisseurs nouveaux et existants au prix de 1,25 pence chacune. L'entreprise indique que ce montant sera utilisé pour payer l'acquisition des actifs de Modern Water auprès de DeepVerge PLC et Innovenn PLC pour un montant maximum de 100 000 GBP, comme annoncé vendredi dernier, et la reprise ultérieure des opérations et leur intégration, ainsi que pour le fonds de roulement général et le financement supplémentaire de la croissance de l'entreprise Microsaic élargie à la suite de l'acquisition.

Bob Moore, président exécutif par intérim, a déclaré : "Nous tenons à remercier nos actionnaires actuels et les nouveaux investisseurs pour le soutien qu'ils ont apporté au refinancement de l'entreprise et à ses projets de croissance. Nous sommes ravis que la société ait l'intention de conserver sa cotation sur l'AIM et, après son admission, de disposer du financement nécessaire pour réaliser une acquisition et fournir le capital nécessaire pour investir dans l'entreprise élargie et la développer. Les actifs acquis sont complémentaires du modèle d'entreprise existant de Microsaic. En utilisant les actifs acquis, nous avons l'intention de relancer la fabrication des bioréactifs Microtox pour l'analyse de l'eau à court terme. Après l'acquisition, nous chercherons à générer des liquidités positives à partir de ces nouvelles activités et à bénéficier d'opportunités de croissance et de synergies potentielles à plus long terme. La base de coûts de Microsaic a été considérablement réduite et nous opérerons désormais selon un modèle beaucoup plus léger et efficace".

Les actions de Microsaic sont actuellement suspendues.

