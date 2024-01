Microsaic Systems plc est une société basée au Royaume-Uni qui développe des spectromètres de masse en temps réel et fournit des solutions clés en main pour améliorer l'efficacité des flux de travail chimiques et biologiques. Les principaux produits de la société, tels que les détecteurs de masse compacts de la série MiD, sont conçus pour s'intégrer à une gamme d'équipements de fabricants d'équipements d'origine (OEM) tiers ou pour être utilisés en tant que systèmes autonomes. Ses produits comprennent la plateforme MiD, l'échantillonnage automatisé MiDas, le MiD ProteinID et le SPE-LC-MS. Ses produits MiD et son logiciel intégré permettent de mieux comprendre les échantillons et les réactions biologiques ou chimiques. L'interface d'échantillonnage compacte MiDas de la société permet d'automatiser l'échantillonnage, la dilution et l'injection pour une analyse directe au spectromètre de masse. Son MiD ProteinID permet de vérifier la protéine cible tout au long du processus biologique, du train cellulaire au bioréacteur, de la capture au remplissage. Son SPE-LC-MS est conçu pour extraire et analyser des échantillons à faible concentration au point d'utilisation.

Secteur Equipements électroniques de bureau