Microsaic Systems plc est une société basée au Royaume-Uni, qui développe des instruments microélectroniques et fournit des solutions analytiques Modern Water. La société développe des spectromètres de masse en temps réel et au point de besoin, et fournit des solutions clés en main pour améliorer l'efficacité des flux de travail chimiques et biologiques. Ses principaux produits, tels que les détecteurs de masse compacts de la série MiD, sont conçus pour s'intégrer parfaitement à une gamme d'équipements de fabricants d'origine tiers ou pour être utilisés en tant que système autonome. Ses produits comprennent la plateforme MiD, l'échantillonnage automatisé MiDas, le détecteur MiD ProteinID et le SPE-LC-MS. L'interface d'échantillonnage compacte MiDas permet d'automatiser l'échantillonnage, la dilution et l'injection en vue d'une analyse directe par spectromètre de masse. Les produits MiD et le logiciel intégré permettent d'obtenir des informations immédiates sur les échantillons et les réactions biologiques ou chimiques. Son système de micro-spectromètre de masse et ses solutions d'analyse de l'eau permettent une détection analytique et une caractérisation au point de consommation.

Secteur Equipements électroniques de bureau