MicroSalt PLC est une société basée au Royaume-Uni, qui développe du sel à faible teneur en sodium et des aliments à grignoter. Le sel breveté à faible teneur en sodium de la société fournit un sel naturel avec environ 50 % de sodium en moins et peut être utilisé à la fois par les consommateurs et les fabricants de produits alimentaires. Il est 100 % naturel, sans OGM, sans gluten, casher et ne contient pas de chlorure de potassium. La société propose des recettes pour un mode de vie plus sain et à teneur réduite en sodium. Ses produits comprennent les Saltshakers et les SaltMe Chips.

Secteur Transformation des aliments