Microsoft Corporation : A proximité d'un support moyen terme important

Cours d'entrée : 229.46$ | Objectif : 250$ | Stop : 218$ | Potentiel : 8.95% La valeur Microsoft Corporation revient à proximité de soutiens majeurs en données quotidiennes situés vers 225.41 USD, offrant un point d'entrée intéressant.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 250 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

Le score ESG Refinitiv de la société, basé sur un classement de la société relatif à son secteur d'activité, ressort particulièrement bon.

Points forts Le ratio EBITDA/CA de la société est relativement important et induit des marges élevées avant dépréciations, amortissements et taxes.

L'activité de la société présente une très forte rentabilité grâce à des marges nettes élevées.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

Les prévisions des analystes concernant l'évolution de l'activité sont relativement proches. Ceci est la conséquence soit d'une bonne visibilité liée à l'activité du groupe, soit d'une bonne communication de la société avec les analystes.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Points faibles Avec un PER 2023 de 24.36 fois les résultats, la société évolue à des niveaux de multiples relativement importants.

Le ratio "valeur d'entreprise sur chiffre d'affaires" de la société la situe parmi les sociétés les plus chères à l'échelle mondiale.

Rapportée à la valeur de ses actifs tangibles, la valorisation de la société apparaît relativement élevée.

Le niveau de valorisation de la société est particulièrement élevé compte tenu des flux de trésorerie que son activité génère.

La société ne verse pas ou peu de dividendes et présente par conséquent un rendement faible, voire nul.

Les perspectives d'évolution du chiffre d'affaires pour les années à venir ont été revues à la baisse au cours des quatre derniers mois.

Données financières USD EUR CA 2023 213 Mrd - 216 Mrd Résultat net 2023 71 245 M - 72 178 M Tréso. nette 2023 68 594 M - 69 492 M PER 2023 23,9x Rendement 2023 1,15% Capitalisation 1 701 Mrd 1 701 Mrd 1 723 Mrd VE / CA 2023 7,67x VE / CA 2024 6,54x Nbr Employés 221 000