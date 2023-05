Microsoft : Credit Suisse relève sa cible

Credit Suisse réaffirme son opinion 'surperformance' sur Microsoft, sa valeur favorite dans le domaine de l'intelligence artificielle (IA), avec un objectif de cours relevé de 350 à 420 dollars, nouvelle cible impliquant un potentiel de hausse de 36% pour le titre.



Etant donnée l'augmentation rapide des annonces concernant les produits basés sur l'IA et GPT, le broker remonte ses hypothèses de base de revenus et de BPA supplémentaires générés pour le groupe informatique par ce domaine.



Credit Suisse s'attend ainsi désormais, dans son scénario de base, à ce qu'ils représentent 57 milliards de dollars de revenus et 2,90 dollars de BPA, à comparer à des estimations précédentes d'environ 40 milliards et deux dollars respectivement.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.