Microsoft : Jefferies confirme son conseil et l'objectif

Jefferies confirme son conseil à l'achat sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 320 $.



' Nos analystes ont trouvé que la plateforme de données intelligentes et le projet Volterra étaient les plus remarquables car ils permettent aux clients d'accéder plus rapidement à leurs données ' indique Jefferies.



' Low-Code/No-Code reste au centre des préoccupations avec les annonces de Power Pages et Express Design. Nous considérons Microsoft comme une entreprise diversifiée, mieux placée que d'autres pour résister à une éventuelle faiblesse macroéconomique, et ces améliorations devraient soutenir une croissance durable du chiffre d'affaires dans un avenir prévisible ' rajoute le bureau d'analyses.



