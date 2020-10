Microsoft : Jefferies reste 'achat', remonte sa cible

19/10/2020 | 15:22

Jefferies réaffirme sa recommandation 'achat' sur Microsoft et remonte son objectif de cours de 240 à 260 dollars, le voyant comme 'l'un des meilleurs piliers dans les logiciels, avec un modèle financier durable et une croissance des revenus proche des deux chiffres'.



Il s'attend à ce que Microsoft 'réalise des résultats de premier trimestre solides, couplés à des prévisions prudentes', la marge opérationnelle pouvant selon lui se trouver sous pression sur l'exercice 2021.



Jefferies note par ailleurs que le titre Microsoft a sous-performé le marché légèrement depuis le début de l'année, mais qu'il se traite 33 fois le BPA attendu pour 2021 (plus haut depuis près de 20 ans).



