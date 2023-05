Microsoft : Wedbush remonte encore son objectif de cours

Wedbush Securities a relevé lundi son objectif de cours sur Microsoft, qu'il fait passer de 340 à 375 dollars, tout en renouvelant son opinion 'surperformance' sur le titre.



A en croire le bureau d'études américain, les prévisions ébouriffantes présentées la semaine passée par Nvidia confirme la matérialité de la monétisation que le géant de Redmond pourrait rapidement tirer de l'intelligence artificielle.



De son point de vue, l'intégration par le groupe de logiciels, non seulement de ChatGPT mais des outils liés à l'IA dans leur ensemble, est susceptible de générer le plus gros de la croissance du groupe au cours des années qui viennent.



En y ajoutant les gains de parts de marchés réalisés aux dépends d'Amazon AWS et la montée en puissance d'Office 365 - qui devraient également soutenir la croissance et les marges - tous ces éléments sont en mesure, d'après Wedbush, d'ajouter entre 40 et 50 dollars par action à la valorisation par la somme des partie du titre Microsoft.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.