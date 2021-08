Microsoft : Wedbush remonte son objectif de cours

Wedbush réaffirme son opinion 'surperformance' du Microsoft, tout en remontant son objectif de cours de 325 à 350 dollars, mettant en avant des vents favorables du côté du cloud et d'Office 365 pour l'année prochaine.



Le broker considère que la hausse de prix d'Office 365 pour 2022 constituait 'un mouvement stratégique intelligent qui pourrait représenter un vent favorable de cinq milliards de dollars ou plus pour le groupe en 2022'.



'Microsoft demeure notre grande capitalisation favorite parmi les acteurs du cloud, et nous pensons que le titre va monter vers la fin de l'année alors que le marché apprécie davantage le dossier de sa transformation cloud', ajoute-t-il.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.