Microsoft : Wedbush reste positif après les résultats

Wedbush reste à 'surperformance' sur Microsoft, avec un objectif de cours ajusté de 290 à 280 dollars dans le sillage d'estimations réduites pour les exercices 2023 et 2024, au lendemain de trimestriels et d'objectifs 'dans l'ensemble meilleurs que ce qui était craint'.



'Finalement, la croissance de 38% d'Azure à taux de changes constants a dépassé les attentes du marché (37%) et s'est avérée bien supérieure aux attentes officieuses avec les nuages noirs persistants sur le dossier Microsoft des tous derniers mois', note le broker.



Si le CEO Nadella a fait part d'un ralentissement de la demande pour Azure depuis décembre, Wedbush n'y voit pas une surprise et estime supérieur aux attentes, l'objectif d'une croissance d'Azure dans le bas de la plage des 30% pour le trimestre en cours.



